TrendForce：估今年全球AI伺服器出貨年增逾24% 明年再成長逾20%

全球調研機構TrendForce在14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，提出2026年AI伺服器市場預測及供應鏈發展洞察，TrendForce估計，2025年全球AI伺服器出貨年增將逾24%，展望2026年，特別在北美大型CSP業者擴大資本支出驅動下，全球AI伺服器市場出貨量將再成長20%以上。

TrendForce表示，預期在AI成長態勢下，2026年市場競爭更趨白熱化，大致可分為三大陣營：一是以NVIDIA、AMD為首的GPU AI市場，仍將是AI市場主力，並以整櫃式方案作為主打雲端客戶利器，像是GB/VR Rack或MI400。

此外，TrendForce指出，預期北美Google、AWS及Meta等CSP業者將更積極布建自研ASIC，以追求更具成本效益的AI方案。

最後，TrendForce認為，地緣政治將促使中國大陸致力邁向AI晶片自主化，主要包含ByteDance、Baidu、Alibaba、Tencent等雲端業者加速自研ASIC，及Huawei、Cambricon等本土AI供應商持續投入AI軟硬體新方案，以固AI生態系及影響力。