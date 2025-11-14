TrendForce：AI伺服器散熱革新 液冷加速取代氣冷邁向主流
全球調研機構TrendForce在14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，主題涵蓋晶圓代工、IC設計、折疊手機、AR眼鏡，及電源架構、液冷散熱和AI伺服器，TrendForce認為，隨著AI模型規模持續擴張、伺服器功耗快速飆升，散熱技術正成為AI基礎設施升級的關鍵，液冷技術加速取代氣冷邁向主流。
TrendForce表示，過去以氣冷為主的伺服器架構，已難以應對單機功率動輒上千瓦的高熱密度挑戰；液冷技術因此崛起，成為全球雲端業者與資料中心轉型的核心解方。
TrendForce指出，液冷系統藉由水冷板(Cold Plate)、分歧管(Manifold)、冷卻分配系統(CDU)等關鍵零組件設計，顯著提升散熱效率並降低電力使用效率(PUE)，同時帶動相關散熱供應鏈在零組件的技術突破。
TrendForce強調，隨著輝達（NVIDIA）GB200/300、超微（AMD）MI450與雲端業者自研AI ASIC平台陸續導入液冷架構，2026年起液冷伺服器出貨占比將加速上升，正式邁入主流時代。液冷不僅是散熱技術的革新，更是AI資料中心邁向高效能、低碳永續的關鍵轉折點。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言