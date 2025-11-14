快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

TrendForce：AI伺服器散熱革新 液冷加速取代氣冷邁向主流

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球調研機構TrendForce在14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，主題涵蓋晶圓代工、IC設計、折疊手機、AR眼鏡，及電源架構、液冷散熱和AI伺服器，TrendForce認為，隨著AI模型規模持續擴張、伺服器功耗快速飆升，散熱技術正成為AI基礎設施升級的關鍵，液冷技術加速取代氣冷邁向主流。

TrendForce表示，過去以氣冷為主的伺服器架構，已難以應對單機功率動輒上千瓦的高熱密度挑戰；液冷技術因此崛起，成為全球雲端業者與資料中心轉型的核心解方。

TrendForce指出，液冷系統藉由水冷板(Cold Plate)、分歧管(Manifold)、冷卻分配系統(CDU)等關鍵零組件設計，顯著提升散熱效率並降低電力使用效率(PUE)，同時帶動相關散熱供應鏈在零組件的技術突破。

TrendForce強調，隨著輝達（NVIDIA）GB200/300、超微（AMD）MI450與雲端業者自研AI ASIC平台陸續導入液冷架構，2026年起液冷伺服器出貨占比將加速上升，正式邁入主流時代。液冷不僅是散熱技術的革新，更是AI資料中心邁向高效能、低碳永續的關鍵轉折點。

AI 伺服器
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

集邦：AI狂潮外溢全產業2026晶圓代工、IC設計、AI伺服器等全面進化

液冷散熱！全新主流 奇鋐、富世達、晟明電

資料中心用電激增 水冷帶動散熱雙雄後市看旺

陸廠 SSD 市場優勢 市占逐步提升

相關新聞

TrendForce：估明年晶圓代工產業將年增20% 先進製程年增31%

全球調研機構TrendForce在 14日舉行「AI狂潮引爆2026科技新版圖」研討會，預估2026年晶圓代工產業將成長...

科磊台灣總部新辦公室正式啟用

半導體設備廠科磊（KLA）於14日宣布，正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大LKS訓練中心。此次雙重擴建案的總投...

2025亞洲技能競賽27日登場 勞動部力邀全民參與

2025亞洲技能競賽將於27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，除了有亞洲各國頂尖好手的精采競技，為展現我國政府科技實力...

AI機器人競賽 國科會：目標5年產值推升至500億元 讓世界看見台灣實力

智慧機器人將是下一波AI革命的關鍵戰場，國科會說，目標是5年內把台灣服務型智慧機器人產值從新台幣40億元大幅推升至500...

淨零綠生活大聯盟 環境部展19家企業成果

環境部自2025年2月啟動「淨零綠生活大聯盟」，廣邀企業、公協會、學研單位攜手響應，更集結各界專家學者組成諮詢小組，領軍...

輝達宣布在 MLPerf Training v5.1 中 橫掃全部7項測試

輝達宣布，在MLPerf Training v5.1中橫掃全部7項測試，於大型語言模型（LLM）、圖像生成、推薦系統、電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。