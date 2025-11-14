科磊台灣總部新辦公室正式啟用
半導體設備廠科磊（KLA）於14日宣布，正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大LKS訓練中心。此次雙重擴建案的總投資金額約為1,550萬美元（折合約新台幣4.65億元）。
科磊提到，全球對先進製程晶片的需求持續攀升，半導體製程也越加複雜，2.5D／3D封裝架構逐漸成為主流，該公司此次擴大在台布局，正是為了正面迎接前述挑戰，為客戶提供業界領先的檢測與量測解決方案，以及培育新世代工程人才。
科磊資深副總裁暨台灣區總經理Rollin Kocher表示，台灣全新辦公室與全球最大LKS訓練中心的成立，彰顯該公司持續挹注資源，以協助客戶成功的承諾。未來將持續在台深化布局，強化與台灣半導體領導廠商的合作夥伴關係，並提供世界級技術解決方案與支援服務。
今年適逢科磊在台成立35週年，其上述新辦公室座落於台元科技園區第九期，設有兩層樓辦公空間，可容納1,000名員工。為因應持續增長的客戶需求與在地業務擴展，該公司正積極招募人才，新增職缺涵蓋應用工程、客戶支援、場域服務與研發工程，及業務與行銷等領域。預計至2025年底，其在台員工總數約將增至1,800人。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言