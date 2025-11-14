科磊台灣總部新辦公室正式啟用

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠科磊（KLA）於14日宣布，正式啟用位於新竹的台灣總部新辦公室暨全球最大LKS訓練中心。此次雙重擴建案的總投資金額約為1,550萬美元（折合約新台幣4.65億元）。

科磊提到，全球對先進製程晶片的需求持續攀升，半導體製程也越加複雜，2.5D／3D封裝架構逐漸成為主流，該公司此次擴大在台布局，正是為了正面迎接前述挑戰，為客戶提供業界領先的檢測與量測解決方案，以及培育新世代工程人才。

科磊資深副總裁暨台灣區總經理Rollin Kocher表示，台灣全新辦公室與全球最大LKS訓練中心的成立，彰顯該公司持續挹注資源，以協助客戶成功的承諾。未來將持續在台深化布局，強化與台灣半導體領導廠商的合作夥伴關係，並提供世界級技術解決方案與支援服務。

今年適逢科磊在台成立35週年，其上述新辦公室座落於台元科技園區第九期，設有兩層樓辦公空間，可容納1,000名員工。為因應持續增長的客戶需求與在地業務擴展，該公司正積極招募人才，新增職缺涵蓋應用工程、客戶支援、場域服務與研發工程，及業務與行銷等領域。預計至2025年底，其在台員工總數約將增至1,800人。

半導體 布局
