2025亞洲技能競賽27日登場 勞動部力邀全民參與

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

2025亞洲技能競賽將於27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，除了有亞洲各國頂尖好手的精采競技，為展現我國政府科技實力，並強化競賽與產業合作，勞動部規劃以「FORMOSA 科技之島」為主軸設置主題展示區，其中規劃設置「跨部會展示區」，展示政府前瞻科技應用成果。

勞動部並特別邀請國內外賽事合作企業設置「科技展示區」、「產業展示區」及「Try a Skill技能體驗站」等互動展區，匯聚尖端科技與趣味實作，打造一場全民的技能嘉年華，邀請全國民眾免費入場參觀。

勞動部表示，本次「科技展示區」聚焦於生成式AI與智慧生態系，民眾可在此與AI助理對話、體驗觀光微型自駕車等，闡釋前瞻科技的無限可能。

「產業展示區」則深入鏈結技能六大類群，展示AI協作型機器人、建築3D列印技術等創新應用；「跨部會展示區」則由農業部、交通部中央氣象署領軍，展現AI技術與智慧農業、氣象防災的國家級結合。

勞動部提到，為了讓民眾親身感受技能的價值，本次「Try a Skill技能體驗站」邀集了28家本屆賽事贊助廠商，於台北南港展覽館1館1樓、2館1樓及4樓設置職類體驗攤位，內容橫跨製造工程技術、資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流、社會與個人服務、以及藝術與時尚等六大類群。

民眾可親手操作3D列印、銲接實作、製作檜木筷子、體驗馬賽克磁磚拼貼等DIY課程，從觸摸、組裝到完成作品，親身感受「技能」結合創意與科技的樂趣。現場更有技能達人親自教學，讓大小朋友都能做中學、學中做，一起探索技能的無限魅力。

勞動部廣邀民眾參與互動體驗，民眾可於「主題展示區」及「Try a Skill技能體驗站」索取集點卡，完成體驗有機會獲得廠商小禮物，並可透過累積點數獲得抽獎資格，將神秘好禮帶回家。獎品包含亞洲賽紀念悠遊卡、窗花杯墊、電競鍵盤等豐富獎項。

勞動部說，技能競賽除了是選手的競技舞台，也是一個啟發國人對技能的興趣、看見產業未來的最佳場域。誠摯邀請全國民眾，於今年11月27日至29日親臨台北南港展覽館，參與這場知識與趣味兼具的技能盛宴，並為所有追求卓越的選手加油喝采。

勞動部 AI 電競鍵盤
