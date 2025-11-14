AI機器人競賽 國科會：目標5年產值推升至500億元 讓世界看見台灣實力

智慧機器人將是下一波AI革命的關鍵戰場，國科會說，目標是5年內把台灣服務型智慧機器人產值從新台幣40億元大幅推升至500億元，並打造完整的研發與產業生態系，希望讓台灣在全球智慧機器人競局中占有一席之地。

國科會副主委蘇振綱11月率團赴美，造訪 Amazon Robotics、Google 旗下 Gemini Robotics、史丹佛與柏克萊等重要科研與新創據點，並在舊金山舉辦「臺灣智慧機器人產業與國際人才交流座談會」，吸引多國學者、工程師與專業人才參與。他在致詞時強調，台灣擁有完整的半導體與ICT產業鏈，以及精密機械與製造實力，具備發展智慧機器人的獨特優勢。

為加速產業發展，國科會說，近期積極推動「智慧機器人產業推動方案」，結合國家發展基金匡列100億元投資基金等跨部會資源，打造涵蓋技術研發、創新應用、人才培育與產業投資的完整生態系，期待帶動臺灣邁向智慧科技新時代。

該方案以「系統創新」、「產值提升」、「社會普及」為三大推動目標，透過「關鍵技術布局」、「產業生態系建立」、「資安與標準法規制定」及「人才培育與應用推廣」四大策略，將智慧機器人應用導入餐飲旅宿、醫療照護、物流巡檢、防災救難等領域，預計5年內將服務型智慧機器人產值由新台幣40億元提升至500億元，並推動相關新創與供應鏈發展，形成具全球競爭力的智慧機器人產業聚落。

人才是產業成敗關鍵，國科會指出，政府同步啟動多項國際攬才政策，包括教育部的玉山學者、國科會青穗學者、國發會的外國專業人才延攬法，以及 Talent Taiwan 一站式服務平台，強化研究環境與薪資條件，積極招募頂尖研究者與具產業經驗的科技人才來台，共同投入智慧機器人及AI領域。

基礎建設上，國科會成立的國家智慧機器人研究中心（NCAIR）落腳台南沙崙，經濟部推動的智慧機器人創新與應用研發中心（ARIDC）則位於工研院六甲院區，再串聯台灣科技新創基地（TTA）南部據點，形成「大南方新矽谷」智慧科技廊帶，整合研發、實證、量產與國際新創能量，加速技術落地與跨國合作。

蘇振綱表示，此行前往美國，不只強化台美科技鏈結，並向國際展示台灣在智慧機器人領域的創新能量。國科會未來將持續以「AI產業化、產業AI化」為核心願景，把台灣打造為全球智慧機器人科技樞紐，讓世界看見台灣的技術實力。