快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽新聞
0:00 / 0:00

AI機器人競賽 國科會：目標5年產值推升至500億元 讓世界看見台灣實力

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會成員本月赴美，造訪 Amazon Robotics、Google 旗下 Gemini Robotics、史丹佛與柏克萊等重要科研與新創據點，並在舊金山舉辦「臺灣智慧機器人產業與國際人才交流座談會」，吸引多國學者、工程師與專業人才參與。圖／國科會提供
國科會成員本月赴美，造訪 Amazon Robotics、Google 旗下 Gemini Robotics、史丹佛與柏克萊等重要科研與新創據點，並在舊金山舉辦「臺灣智慧機器人產業與國際人才交流座談會」，吸引多國學者、工程師與專業人才參與。圖／國科會提供

智慧機器人將是下一波AI革命的關鍵戰場，國科會說，目標是5年內把台灣服務型智慧機器人產值從新台幣40億元大幅推升至500億元，並打造完整的研發與產業生態系，希望讓台灣在全球智慧機器人競局中占有一席之地。

國科會副主委蘇振綱11月率團赴美，造訪 Amazon Robotics、Google 旗下 Gemini Robotics、史丹佛與柏克萊等重要科研與新創據點，並在舊金山舉辦「臺灣智慧機器人產業與國際人才交流座談會」，吸引多國學者、工程師與專業人才參與。他在致詞時強調，台灣擁有完整的半導體與ICT產業鏈，以及精密機械與製造實力，具備發展智慧機器人的獨特優勢。

為加速產業發展，國科會說，近期積極推動「智慧機器人產業推動方案」，結合國家發展基金匡列100億元投資基金等跨部會資源，打造涵蓋技術研發、創新應用、人才培育與產業投資的完整生態系，期待帶動臺灣邁向智慧科技新時代。

該方案以「系統創新」、「產值提升」、「社會普及」為三大推動目標，透過「關鍵技術布局」、「產業生態系建立」、「資安與標準法規制定」及「人才培育與應用推廣」四大策略，將智慧機器人應用導入餐飲旅宿、醫療照護、物流巡檢、防災救難等領域，預計5年內將服務型智慧機器人產值由新台幣40億元提升至500億元，並推動相關新創與供應鏈發展，形成具全球競爭力的智慧機器人產業聚落。

人才是產業成敗關鍵，國科會指出，政府同步啟動多項國際攬才政策，包括教育部的玉山學者、國科會青穗學者、國發會的外國專業人才延攬法，以及 Talent Taiwan 一站式服務平台，強化研究環境與薪資條件，積極招募頂尖研究者與具產業經驗的科技人才來台，共同投入智慧機器人及AI領域。

基礎建設上，國科會成立的國家智慧機器人研究中心（NCAIR）落腳台南沙崙，經濟部推動的智慧機器人創新與應用研發中心（ARIDC）則位於工研院六甲院區，再串聯台灣科技新創基地（TTA）南部據點，形成「大南方新矽谷」智慧科技廊帶，整合研發、實證、量產與國際新創能量，加速技術落地與跨國合作。

蘇振綱表示，此行前往美國，不只強化台美科技鏈結，並向國際展示台灣在智慧機器人領域的創新能量。國科會未來將持續以「AI產業化、產業AI化」為核心願景，把台灣打造為全球智慧機器人科技樞紐，讓世界看見台灣的技術實力。

國科會 台幣 能量
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國科會矽谷深化台美智慧機器人合作 強調人才鏈結

台東大學AI教育帶動東部數位翻轉 張耀中教授獲傑出資訊人才獎

台積電員工可放心了 高科實中今天揭牌、設校經費高達27億

淡水區淡江大學機器人研發團隊 成績亮眼享譽國際

相關新聞

AI機器人競賽 國科會：目標5年產值推升至500億元 讓世界看見台灣實力

智慧機器人將是下一波AI革命的關鍵戰場，國科會說，目標是5年內把台灣服務型智慧機器人產值從新台幣40億元大幅推升至500...

淨零綠生活大聯盟 環境部展19家企業成果

環境部自2025年2月啟動「淨零綠生活大聯盟」，廣邀企業、公協會、學研單位攜手響應，更集結各界專家學者組成諮詢小組，領軍...

輝達宣布在 MLPerf Training v5.1 中 橫掃全部7項測試

輝達宣布，在MLPerf Training v5.1中橫掃全部7項測試，於大型語言模型（LLM）、圖像生成、推薦系統、電...

超微 MI350 系列參與 MLPerf 5.1 訓練測試 展現 AI 訓練效能

晶片大廠超微（AMD）宣布，於最新MLPerf 5.1訓練測試中取得優異成績，其中包含首度使用Instinct MI35...

晶片大廠高通 推出首款工業級電腦處理器

晶片大廠高通宣布，推出Qualcomm Dragonwing IQ-X系列，這是其首款工業級電腦處理器，標榜專為新一代工...

記憶體價格飆 輝達AI超級電腦2026年喊漲！Arm估未來3年Edge AI加速

記憶體價格飆漲，一日三市，對AI產業帶來挑戰，不只是雲端運算中心，在邊緣端也面臨逆風，包括華碩（2357）、微星（237...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。