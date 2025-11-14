淨零綠生活大聯盟 環境部展19家企業成果

環境部自2025年2月啟動「淨零綠生活大聯盟」，廣邀企業、公協會、學研單位攜手響應，更集結各界專家學者組成諮詢小組，領軍各行各業推動綠生活行動，14日展出10項案例成果的19家企業。另外，活動靜態展示區也集結台積公司、日月光、華碩、啓碁等企業淨零綠生活成果。

環境部表示，在聯盟成立將屆滿周年前夕，環境部前進2025資訊月，辦理「淨零綠生活見習所－從企業到你我」成果展示活動。現場精選10組亮點實踐案例，展示企業如何透過創新設計、循環服務與減碳行動，將綠生活落實於企業營運與日常之中。

環境部政務次長葉俊宏致詞表示，面對全球氣候變遷挑戰，國家積極推動各項減碳措施以邁向2050淨零目標，並透過「淨零綠生活大聯盟」政策，集結產業力量，帶動員工與民眾將低碳理念融入日常生活，為下一代開拓永續的未來。

今日展出10項案例成果的19家企業，淨零綠生活大聯盟會長連錦漳特代表聯盟頒贈感謝狀，肯定企業將綠生活理念化為具體成果，讓淨零成為看得見的改變。

連錦漳表示，台灣產業不僅具備強大的創新量能，更展現推動綠生活的行動力與號召力，淨零綠生活大聯盟的成立，幫助綠色轉型從企業內部擴散至社會各層面。

活動當日舉辦三場案例分享會，首場由信邦電子與環海淨塑聯手推動的「循環杯實驗計畫」揭開序幕。環海淨塑打造循環杯借還機台，設置於信邦電子員工餐廳出入口，以「免費取用、方便借還」的設計，成功培養同仁的減塑行為，大幅減少一次性飲料杯使用。

玉山銀行與新光紡織則共同推動的「新光無限衣計畫（ISP）」。今年榮獲環境部「國家企業環保獎」巨擘獎殊榮的玉山銀行，從顧客服務、產品設計、營運場域到員工日常，皆落實企業的低碳永續理念。

新光紡織以可回收再製的永續材質打造玉山銀行制服，取代傳統一次性織品製程，建構從設計、生產到回收的全循環模式。

壓軸登場的橘子集團與三小市集，以創意詮釋企業永續行動。三小市集依橘子集團的企業特性，量身打造兼具教育與趣味的綠色市集活動，內容涵蓋石虎保育講座、友善農作及有機食材展售，以及格外品釀酒工作坊，讓員工體驗永續飲食與友善環境行動，使綠生活成為真正的企業文化。

另靜態展示區也集結台積公司、日月光、華碩、啓碁、台灣大學、第一銀行、中華航空、優步（Uber）、台北市電腦公會、直接跟農夫買、半隻羊紙藝、環保集點、台塑便利家、洗寶、樂眾（Raingo）等企業的淨零綠生活實踐成果，涵蓋「食、衣、行、育、樂、購」各項日常面向。

環境部提到，本次展覽本身亦是綠生活實踐案例，現場展示設計採用永續紙藝材質，落實循環經濟3R理念，材料中超過65% 為回收廢料，其中25%以上來自海廢再生原料，展示設計更融入永續設計思維，結構可重複拆裝、移展，美觀、耐用又環保，以實際行動將理念至展場全面落實。

淨零綠生活大聯盟首年推動，已凝聚超過470家會員企業與團體，形成跨產業合作平台，推動綠生活創新解方。未來環境部將持續擴大綠色創新與減碳推動，號召更多企業與民眾攜手前行，由企業帶頭、全民響應，讓每一雙願意採取行動的手，都能成為推動國家淨零永續的關鍵動能。