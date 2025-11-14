輝達宣布在 MLPerf Training v5.1 中 橫掃全部7項測試

輝達宣布，在MLPerf Training v5.1中橫掃全部7項測試，於大型語言模型（LLM）、圖像生成、推薦系統、電腦視覺與圖像神經網路等領域均創下最快的訓練速度。

輝達提到，MLPerf Training v5.1為持續多年舉辦的AI訓練效能業界基準測試中最新一輪。該公司是唯一在所有測試項目中都提交結果的平台，顯出其GPU強大的可程式化特性，以及其CUDA軟體堆疊的成熟度和通用性。基於Blackwell Ultra GPU架構的GB300 NVL72機架級系統，在這一輪MLPerf Training測試中首次亮相，在此之前該系統已在最新一輪MLPerf Inference測試中創下紀錄。

同時，輝達指出，與上一代Hopper架構相比，基於Blackwell Ultra的GB300 NVL72在相同數量的GPU下，Llama 3.1 405B預訓練的效能提升4倍以上，Llama 2 70B LoRa微調效能增加近5倍。

輝達強調，該公司的產品是迄今為止唯一在滿足基準測試嚴格精度要求的同時，使用 FP4 精度進行計算，並提交 MLPerf 訓練結果的平台。憑藉逾5,000顆Blackwell GPU的高效協同運作，在Llama 3.1 405B測試中創下僅需10分鐘訓練時間的全新紀錄。這項成績較上一輪基於Blackwell的最佳成績高出2.7倍，歸功於GPU數量增加至原先2倍以上的高效擴展，以及採用NVFP4精度大幅提升每顆Blackwell GPU的有效效能。

輝達也說，相關生態系在這一輪測試中展現積極參與度，共計15個機構提交令人矚目的成果，其中包括華碩、戴爾、技鋼科技、HPE、Krai、Lambda、聯想、Nebius、雲達科技、Supermicro、佛羅里達大學、Verda（原DataCrunch）與緯穎等。