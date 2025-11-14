超微 MI350 系列參與 MLPerf 5.1 訓練測試 展現 AI 訓練效能

晶片大廠超微（AMD）宣布，於最新MLPerf 5.1訓練測試中取得優異成績，其中包含首度使用Instinct MI350系列GPU進行AI訓練，展現卓越的AI訓練效能。

基準測試結果顯示，超微的Instinct MI350系列GPU在AI訓練效能上取得顯著提升。與前一代產品相比，在Llama 2-70B模型訓練中帶來高達2.9倍的效能提升。

超微提到，在這次測試中，包括華碩Asustek、思科、戴爾與Mangoboost等在內9家合作夥伴，均提交搭載其Instinct硬體的測試結果。