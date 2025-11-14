記憶體價格飆 輝達AI超級電腦2026年喊漲！Arm估未來3年Edge AI加速

記憶體價格飆漲，一日三市，對AI產業帶來挑戰，不只是雲端運算中心，在邊緣端也面臨逆風，包括華碩（2357）、微星（2377）、宏碁（2353）、技嘉（2376）都在11月開始出貨輝達基於DGX Spark的超級迷你電腦，由於輝達規範的128GB 記憶體、1TB SSD基本機種售價2,999美元起跳，隨記憶體漲價已逼近成本線，業者預告2026年調漲壓力勢不可擋。

輝達與聯發科合作，推出Grace Blackwell 架構晶片（GB10）開發的DGX Spark超級電腦開賣，台灣為麗臺代理，而以該平台開發的超級迷你電腦，輝達授權4家台廠（華碩、微星、宏碁、技嘉）掌握機構設計規格，微星10月底率先出貨，其餘業者11月陸續開賣。

由於DGX Spark售價遠低於傳統AI伺服器，提供地端訓練與推論運算力，成為中小企業與開發者導入AI的新選項。

華碩共同執行長胡書賓表示，目前Desktop AI超級電腦銷售展望樂觀，客戶包括新創、科技公司的實驗單位、AI學術研究單位、智慧製造廠商等等，客戶跟應用場域都十分廣泛，因此目前掌握的訂單信心度頗高，預估2026年將達數十K，也就是可能挑戰8~9萬台高水準。

微星命名EdgeXpert，公司樂觀預估，許多機構研究單位用此來做模型訓練，2026年掌握訂單量樂觀將衝數十K（數萬）台水準，宏碁也展出自家開發機種Veriton GN100迷你工作站，也表示目前接單相當好。

業者指出，該迷你超級電腦內建Grace Blackwell 架構晶片（GB10） 與 128GB 記憶體，運算效能高達 1 petaflop，可支援70B參數模型微調或200B參數模型推論，目前有1TB、2TB及4TB硬碟容量選項並搭配128GB記憶體，輝達有提供標準售價參考，但隨記憶體價格在近期大幅上漲，因各家短期內因手握庫存還沒有問題，但2026年勢必喊漲。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson指出，看好邊緣人工智慧（Edge AI）的未來商機，指出在未來三年，物聯網應用將加速發展，從智慧製造、智慧汽車到智慧醫療，邊緣人工智慧將成為主導技術，且需求呈現爆發性成長。

Arm全新技術AI領袖峰會Arm Unlocked，在巡迴於上海、首爾、深圳與東京等亞洲城市舉辦後，最後一場於13日在台灣萬豪酒店舉行。Paul Williamson在論壇以「邊緣人工智慧」主題演說，他指出，邊緣AI的投資預期到2030年，以AI為基礎的SOC營收將達到1,000億美元，2028年超過60%邊緣裝置會以AI為主導技術。

他特別提出是ARM第一個V9架構的IoT處理器「Cortex A320 + Ethos U85」，該技術會納入Arm flexible access計劃，讓新創公司能以非常低的預付成本取得並使用最新的AI技術，藉此開發邊緣系統。

而他樂觀看待邊緣裝置（Edge AI）發展的五大關鍵力量是1. 降低延遲（Latency）：許多互動如機械化裝置或人機互動，需要即時回應，不能等待雲端伺服器回應。2. 隱私保護（Privacy）： 裝置上會有越來越多的感測器，特別是鏡頭，與個人相關的資訊處理將留在裝置本地進行，以保護隱私。