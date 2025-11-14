記憶體價格飆 輝達AI超級電腦2026年喊漲！Arm估未來3年Edge AI加速
記憶體價格飆漲，一日三市，對AI產業帶來挑戰，不只是雲端運算中心，在邊緣端也面臨逆風，包括華碩（2357）、微星（2377）、宏碁（2353）、技嘉（2376）都在11月開始出貨輝達基於DGX Spark的超級迷你電腦，由於輝達規範的128GB 記憶體、1TB SSD基本機種售價2,999美元起跳，隨記憶體漲價已逼近成本線，業者預告2026年調漲壓力勢不可擋。
輝達與聯發科合作，推出Grace Blackwell 架構晶片（GB10）開發的DGX Spark超級電腦開賣，台灣為麗臺代理，而以該平台開發的超級迷你電腦，輝達授權4家台廠（華碩、微星、宏碁、技嘉）掌握機構設計規格，微星10月底率先出貨，其餘業者11月陸續開賣。
由於DGX Spark售價遠低於傳統AI伺服器，提供地端訓練與推論運算力，成為中小企業與開發者導入AI的新選項。
華碩共同執行長胡書賓表示，目前Desktop AI超級電腦銷售展望樂觀，客戶包括新創、科技公司的實驗單位、AI學術研究單位、智慧製造廠商等等，客戶跟應用場域都十分廣泛，因此目前掌握的訂單信心度頗高，預估2026年將達數十K，也就是可能挑戰8~9萬台高水準。
微星命名EdgeXpert，公司樂觀預估，許多機構研究單位用此來做模型訓練，2026年掌握訂單量樂觀將衝數十K（數萬）台水準，宏碁也展出自家開發機種Veriton GN100迷你工作站，也表示目前接單相當好。
業者指出，該迷你超級電腦內建Grace Blackwell 架構晶片（GB10） 與 128GB 記憶體，運算效能高達 1 petaflop，可支援70B參數模型微調或200B參數模型推論，目前有1TB、2TB及4TB硬碟容量選項並搭配128GB記憶體，輝達有提供標準售價參考，但隨記憶體價格在近期大幅上漲，因各家短期內因手握庫存還沒有問題，但2026年勢必喊漲。
Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson指出，看好邊緣人工智慧（Edge AI）的未來商機，指出在未來三年，物聯網應用將加速發展，從智慧製造、智慧汽車到智慧醫療，邊緣人工智慧將成為主導技術，且需求呈現爆發性成長。
Arm全新技術AI領袖峰會Arm Unlocked，在巡迴於上海、首爾、深圳與東京等亞洲城市舉辦後，最後一場於13日在台灣萬豪酒店舉行。Paul Williamson在論壇以「邊緣人工智慧」主題演說，他指出，邊緣AI的投資預期到2030年，以AI為基礎的SOC營收將達到1,000億美元，2028年超過60%邊緣裝置會以AI為主導技術。
他特別提出是ARM第一個V9架構的IoT處理器「Cortex A320 + Ethos U85」，該技術會納入Arm flexible access計劃，讓新創公司能以非常低的預付成本取得並使用最新的AI技術，藉此開發邊緣系統。
而他樂觀看待邊緣裝置（Edge AI）發展的五大關鍵力量是1. 降低延遲（Latency）：許多互動如機械化裝置或人機互動，需要即時回應，不能等待雲端伺服器回應。2. 隱私保護（Privacy）： 裝置上會有越來越多的感測器，特別是鏡頭，與個人相關的資訊處理將留在裝置本地進行，以保護隱私。
3. 能效優化（Efficiency） ：終端裝置上進行AI運算，接近裝置和感測器，能帶來更高的效率和電力節省。4. 成本考量（Cost/Economics）： 如果要大幅度延展AI能力，不能將所有的運算成本負擔都交給雲端服務商，費用將非常大。5. 系統韌性（Resilience）：不能全依賴可靠的高頻寬網路，本機運作AI能克服網路挑戰，確保AI在各種情境下都能使用。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言