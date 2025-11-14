晶片大廠高通 推出首款工業級電腦處理器
晶片大廠高通宣布，推出Qualcomm Dragonwing IQ-X系列，這是其首款工業級電腦處理器，標榜專為新一代工業電腦打造，採用強固型封裝，可讓系統在嚴苛工業環境中運行。
高通表示，這款處理器專為加速智慧製造而設計，適用於如可程式邏輯控制器（PLCs）、工業觸控電腦與邊緣控制器等裝置，並支援Windows系統。包括研華、Congatec、Kontron、新漢、瑞傳科技、Tria與SECO等廠商已採用IQ-X系列，預期於未來數月將推出商用裝置。
高通旗下高通技術公司汽車、產業、嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal提到，透過Dragonwing IQ-X系列，將高通Oryon CPU同級最佳的單執行緒與多執行緒效能帶入工業電腦核心，可實現更智慧的工廠，讓生產線場的邊緣控制器更強大、快速。Dragonwing IQ-X系列為OEM和ODM廠商提供出色的平台，不僅能支援未來數年的開發，同時降低複雜度，並縮短產品上市時間。
Dragonwing IQ-X系列核心搭載高通Oryon CPU，此款客製化處理器採用4奈米製程技術打造，提供8至12個高效能核心的可擴充配置，及高達45 TOPS的AI運算效能，並支援工業級溫度範圍（-40°C至105°C）。
