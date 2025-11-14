聽新聞
安謀高層讚台灣 能把想像變量產

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

國際矽智財大廠 Arm（安謀）昨（13）日在台舉行「Arm Unlocked Taipei 技術峰會」，新任Arm台灣總裁黃曉剛（Michael H. Wong）首度見媒體。他指出，台灣不只是供應鏈的一環，也是全球AI發展的核心節點。Arm 2025年推出多款以AI為核心的關鍵技術，台灣在這波架構轉換潮中扮演更重要角色。

黃曉剛指出，台灣從IC設計、晶圓製造、封測，到筆電、手機、IoT裝置組裝，具備全球最完整的ICT產業鏈，讓Arm的IP架構能快速轉化為產品應用。

Arm引述調研指出，AI基礎SoC市場在2023年已突破1,000億美元，預估2028年邊緣AI投資規模將成長60% 以上。2028年是各大裝置進入「AI 原生世代」的時間點，包括手機、筆電、家電、穿戴式與智慧城市裝置，都將重新進入世代升級。黃曉剛認為，這將是台灣的巨大機會，台灣是能在裝置端把AI從想像變成量產的國家，未來五年這個能力會更重要。

黃曉剛在科技產業擁有近30年經驗，超過一半時間深耕亞洲市場。加入Arm前，也在高通負責台灣晶片銷售業務，與台灣OEM／ODM建立深厚關係，台灣也成為高通全球最具戰略意義的市場之一。

市場預期，未來Arm在台的策略將更貼近本地半導體生態，近年AI邊緣運算崛起，台灣具備軟硬整合能力，角色更加關鍵。

Arm物聯網事業部總經理Paul Williamson表示，未來的AI不只存在資料中心，而是深入每一個低功耗裝置，未來的Edge 裝置將同時具備多個小型模型。

Arm AI 市場
×

