談零組件缺貨潮 童子賢：IC載板供給緊張

AI市場需求爆發，連帶各式零組件釀起漲價跟缺貨潮。和碩（4938）董事長童子賢昨（13）日表示，AI不僅帶動當前記憶體市場復甦，被動元件需求也相當強勁，連IC載板都出現供給緊張態勢。他透露旗下景碩正緊急規劃擴廠，正進入董事會討論，未來有機會開始擴廠。

AI需求強勁爆發，雲端服務大廠（CSP）擴增AI伺服器及資料中心等基礎建設，電子零組件近期陸續有供給緊張及缺貨消息，當中又以近期市場話題最熱的記憶體、被動元件等最受外界關注。

童子賢昨日出席2025年資訊月開展活動受訪時指出，AI發展正全面帶動台灣半導體產業鏈，連沉寂已久的記憶體市場，也開始出現復甦需求，被動元件正受惠於AI趨勢帶動而升溫。

童子賢更指出，景碩近日才提出緊急擴產需求，將會召開董事會討論擴廠案。供應鏈指出，IC載板受惠於輝達、超微等HPC需求強勁，加上先進封裝大量使用IC載板，下半年以來半導體供應鏈陸續傳出IC載板供給緊張狀況、甚至漲價，相關業者近期營運受惠。