聽新聞
0:00 / 0:00

談零組件缺貨潮 童子賢：IC載板供給緊張

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI市場需求爆發，連帶各式零組件釀起漲價跟缺貨潮。和碩（4938）董事長童子賢昨（13）日表示，AI不僅帶動當前記憶體市場復甦，被動元件需求也相當強勁，連IC載板都出現供給緊張態勢。他透露旗下景碩正緊急規劃擴廠，正進入董事會討論，未來有機會開始擴廠。

AI需求強勁爆發，雲端服務大廠（CSP）擴增AI伺服器及資料中心等基礎建設，電子零組件近期陸續有供給緊張及缺貨消息，當中又以近期市場話題最熱的記憶體、被動元件等最受外界關注。

童子賢昨日出席2025年資訊月開展活動受訪時指出，AI發展正全面帶動台灣半導體產業鏈，連沉寂已久的記憶體市場，也開始出現復甦需求，被動元件正受惠於AI趨勢帶動而升溫。

童子賢更指出，景碩近日才提出緊急擴產需求，將會召開董事會討論擴廠案。供應鏈指出，IC載板受惠於輝達、超微等HPC需求強勁，加上先進封裝大量使用IC載板，下半年以來半導體供應鏈陸續傳出IC載板供給緊張狀況、甚至漲價，相關業者近期營運受惠。

AI 市場 董事長
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

AI產業泡沫化？童子賢：產業已有經驗 小泡沫此起彼落無妨

綠電有限、儲能成本高 童子賢仍主張核能

相關新聞

微軟資料中心運轉 鴻海利多！有望再奪新一波訂單

外電報導指出，微軟位於美國威斯康辛州與喬治亞州、採用Fairwater架構設計的資料中心，已經開始投入運轉，配備輝達（N...

大摩：輝達、超微、特斯拉等客戶需求爆表 台積3奈米緊急擴產

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，輝達、超微等國際AI大咖，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶...

宇隆、新代衝刺機器人業務

兩大傳統產業相繼跨入機器人市場，汽車零組件廠宇隆科技昨（13）日召開法說會，總經理蔡銘東首度公開的AI人型機器人的研發概...

外資預測擴產 台積不評論

外資預測台積電將擴大資本支出擴充產能，台積電一貫不評論法人預估數據，昨日截稿為止，也沒有評論外資報告預測資本支出等議題。

談零組件缺貨潮 童子賢：IC載板供給緊張

AI市場需求爆發，連帶各式零組件釀起漲價跟缺貨潮。和碩董事長童子賢昨（13）日表示，AI不僅帶動當前記憶體市場復甦，被動...

安謀高層讚台灣 能把想像變量產

國際矽智財大廠 Arm（安謀）昨（13）日在台舉行「Arm Unlocked Taipei 技術峰會」，新任Arm台灣總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。