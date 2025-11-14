外資預測擴產 台積不評論

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

外資預測台積電（2330）將擴大資本支出擴充產能，台積電一貫不評論法人預估數據，昨日截稿為止，也沒有評論外資報告預測資本支出等議題。

台積電先前召開法說會已指出，預估2025年資本支出區間400-420億美元，創新高紀錄，但台積電也強調，資本支出將保持彈性，確保營收成長速度超越資本支出的成長。

台積電今年前三季資本支出293.9億美元。先前進一步收斂今年資本支出預測區間，從原本380億至420億美元，調整為400億至420億美元區間。

法人認為，如按照台積電先前資本支出區間，第4季低標僅約86億美元，遠低於第2與第3季，區間調整也大致符合先前預期

按照台積電法說會資訊，今年度資本支出平均值410億美，較先前平均400億美元小增2.5%。

其中約70%將用於先進製程技術、大約10~20%將會用於特殊製程技術，另外約10~20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

外界關注後續投資，財務長黃仁昭先前曾在法說會表示，投資是為了後續幾年長期成長，2026至2027年資本支出目前言之過早，但要突然下降的機會不高。

台積電 資本支出
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

台積電（2330）目標價3600元何時見到？杜金龍「別太執著價位」：2031年

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

相關新聞

微軟資料中心運轉 鴻海利多！有望再奪新一波訂單

外電報導指出，微軟位於美國威斯康辛州與喬治亞州、採用Fairwater架構設計的資料中心，已經開始投入運轉，配備輝達（N...

大摩：輝達、超微、特斯拉等客戶需求爆表 台積3奈米緊急擴產

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，輝達、超微等國際AI大咖，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶...

宇隆、新代衝刺機器人業務

兩大傳統產業相繼跨入機器人市場，汽車零組件廠宇隆科技昨（13）日召開法說會，總經理蔡銘東首度公開的AI人型機器人的研發概...

外資預測擴產 台積不評論

外資預測台積電將擴大資本支出擴充產能，台積電一貫不評論法人預估數據，昨日截稿為止，也沒有評論外資報告預測資本支出等議題。

談零組件缺貨潮 童子賢：IC載板供給緊張

AI市場需求爆發，連帶各式零組件釀起漲價跟缺貨潮。和碩董事長童子賢昨（13）日表示，AI不僅帶動當前記憶體市場復甦，被動...

安謀高層讚台灣 能把想像變量產

國際矽智財大廠 Arm（安謀）昨（13）日在台舉行「Arm Unlocked Taipei 技術峰會」，新任Arm台灣總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。