外資預測擴產 台積不評論

外資預測台積電（2330）將擴大資本支出擴充產能，台積電一貫不評論法人預估數據，昨日截稿為止，也沒有評論外資報告預測資本支出等議題。

台積電先前召開法說會已指出，預估2025年資本支出區間400-420億美元，創新高紀錄，但台積電也強調，資本支出將保持彈性，確保營收成長速度超越資本支出的成長。

台積電今年前三季資本支出293.9億美元。先前進一步收斂今年資本支出預測區間，從原本380億至420億美元，調整為400億至420億美元區間。

法人認為，如按照台積電先前資本支出區間，第4季低標僅約86億美元，遠低於第2與第3季，區間調整也大致符合先前預期

按照台積電法說會資訊，今年度資本支出平均值410億美，較先前平均400億美元小增2.5%。

其中約70%將用於先進製程技術、大約10~20%將會用於特殊製程技術，另外約10~20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

外界關注後續投資，財務長黃仁昭先前曾在法說會表示，投資是為了後續幾年長期成長，2026至2027年資本支出目前言之過早，但要突然下降的機會不高。