外資預測擴產 台積不評論
外資預測台積電（2330）將擴大資本支出擴充產能，台積電一貫不評論法人預估數據，昨日截稿為止，也沒有評論外資報告預測資本支出等議題。
台積電先前召開法說會已指出，預估2025年資本支出區間400-420億美元，創新高紀錄，但台積電也強調，資本支出將保持彈性，確保營收成長速度超越資本支出的成長。
台積電今年前三季資本支出293.9億美元。先前進一步收斂今年資本支出預測區間，從原本380億至420億美元，調整為400億至420億美元區間。
法人認為，如按照台積電先前資本支出區間，第4季低標僅約86億美元，遠低於第2與第3季，區間調整也大致符合先前預期
按照台積電法說會資訊，今年度資本支出平均值410億美，較先前平均400億美元小增2.5%。
其中約70%將用於先進製程技術、大約10~20%將會用於特殊製程技術，另外約10~20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。
外界關注後續投資，財務長黃仁昭先前曾在法說會表示，投資是為了後續幾年長期成長，2026至2027年資本支出目前言之過早，但要突然下降的機會不高。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言