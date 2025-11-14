微軟資料中心運轉 鴻海利多！有望再奪新一波訂單

外電報導指出，微軟位於美國威斯康辛州與喬治亞州、採用Fairwater架構設計的資料中心，已經開始投入運轉，配備輝達（NVIDIA）GB200 NVL72的AI伺服器機櫃，包含數十萬顆GPU，主力供應商鴻海（2317）受惠最大。

外電報導，微軟兩座超大AI資料中心，分別位於威州的Mt Pleasant和喬治亞州的亞特蘭大。 兩者均採用雙層設計，配備輝達GB200 NVL72機櫃，擁有近乎0用水量的液冷冷卻系統。

硬體方面，微軟採用新型AI WAN專用網路，共計包含數十萬顆最先進的GPU、EB級存儲空間和數百萬個CPU核心。讓所有的機器結合成一台虛擬超級計算機，支持數千億參數模型訓練，解決單個網站無法滿足的先進問題。

法人表示，微軟GB200主力供應商為鴻海，微軟資料中心GB200開始運轉，並將投入GB300等下一代產品，鴻海可望持續受惠。

鴻海昨日晚間也代子公司工業富聯控股美國（ FII HOLDINGS USA INC.）公告，取得鴻佰科技美國（INGRASYS TECHNOLOGY USA INC.）股權，交易金額為1.58億美元（約新台幣49.1億元），取得股權目的是長期投資，外界推測用以擴增美國廠的AI伺服器產能。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，至少未來三年，北美都將是鴻海集團最大的AI伺服器生產重鎮，並在美國德州、威斯康辛州、俄亥俄州與加州等地擴增產能。看好2026年AI投資動能強勁且持續快速成長，美國前五大雲端服務供應商（CSP）資本支出上調至6,000億美元，再加上主權AI需求，未來兩到三年可達到1兆美元市場規模，對此樂觀期待。

鴻海過去一年擴大投資，包括德州、加州、俄州與威州，持續擴建工廠以滿足客戶迫切需求，目前GB300機櫃良率大幅提升， 產量快速爬坡向上，預期本季季對季將高雙位數成長，未來一到兩季GB300機櫃出貨持續增加。

鴻海目前與北美主要CSP維持深度合作，AI機櫃產品線從GPU延伸至ASIC解決方案。除CSP外，鴻海亦積極參與美國、台灣與日本的主權AI專案，預計2026年AI伺服器市占率將較現有四成提升，業績維持高速成長。