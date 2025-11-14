大摩：輝達、超微、特斯拉等客戶需求爆表 台積3奈米緊急擴產

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，輝達、超微等國際AI大咖，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶占3奈米產能，致使台積電（2330）3奈米產能出現短缺，並緊急擴張產能。

大摩預估，今年底前，台積電3奈米產能每月將額外擴增2萬片至11~12萬片，高於預期；2026年則將再增加至14~15萬片，使得台積電明年資本支出將由原計劃的430億美元提升至480~500億美元。

大摩看台積電3奈米產能短缺

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，國際AI大咖包括輝達、超微，及世芯等多家台積電客戶，均在爭取足夠的3奈米產能上遭遇挑戰；台積電與創意正攜手為特斯拉提供服務，協助AI5晶片進行3奈米製程設計與生產。

詹家鴻認為，限制AI晶片供應的主要瓶頸並非CoWoS封裝產能，而是台積電前段晶圓製造能力及ABF基板供應，特別是T-Glass短缺。

隨國際AI大廠積極搶占產能，使得3奈米產能出現短缺的情況。

詹家鴻預期，台積電將額外擴充每月2萬片的3奈米產能，高於原先預期，擴增後每月產能將提升至11~12萬片。但也出現無塵室空間不足，因為轉用於2奈米製程，3奈米擴產只能依賴現有廠區。

2026年，3奈米產能將進一步擴增至每月14~15萬片，主要來自二個部分，包括亞利桑那州第二期廠房約2萬片，與台灣現有4、5奈米產線轉換的1萬片。

除此之外，台積電可能將22奈米與28奈米產線自Fab15移出，轉移至歐洲新廠。若相關計畫實施，以每千片3奈米月產能約需3億美元的資本支出計算，意味台積電2026年資本支出將上升至480億至500億美元。

詹家鴻說，台積電3奈米產能擴張、以及資本支出增加，將對半導體設備廠有正面催化作用；而特斯拉未來的AI6晶片（採用2奈米製程），預期每年為台積電帶來約20億美元的代工機會。

詹家鴻對台積電、創意、世芯等持續看好。其中維持台積電「優於大盤」評級、目標價1,688元不變，並列為「首選」標的。