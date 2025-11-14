宇隆、新代衝刺機器人業務

兩大傳統產業相繼跨入機器人市場，汽車零組件廠宇隆科技（2233）昨（13）日召開法說會，總經理蔡銘東首度公開的AI人型機器人的研發概況影片，間接宣布宇隆將成為各種人形、動物型機器人關節重要零組件供應商。另一家工具機大廠新代科技也宣布，將瞄準類人形機器人、非中國大陸市場、AI智慧製造等三大趨勢，全力推動營運成長。

蔡銘東在法說會現場也秀出機器人用手指、手肘等關鍵零組件產品，公司將在2026年攜手連接器大廠信邦一起進軍人型機器人市場，研發的AI減速機業務2026年將進入交貨成長期，成為推升營收、獲利成長新動能。

新代強調，集團準備就緒，將透過三大成長引擎「控制器單機智慧」、「智慧手臂單元智慧」、「整廠整線規劃落地方案」，持續創造優於行業平均的增長動能。