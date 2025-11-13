聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海公告增資美國子公司1.58億美元 擴增AI伺服器產能
鴻海（2317）13日晚間公告，代子公司工業富聯控股美國（ FII HOLDINGS USA INC.）公告取得鴻佰科技美國（INGRASYS TECHNOLOGY USA INC.）股權，交易金額為1.58億美元（約新台幣49.1億元），取得股權目的是長期投資，外界推測，此舉是擴增美國廠的AI伺服器產能。
鴻海董事長劉揚偉之前表示，至少未來三年，北美都將是鴻海集團最大的AI伺服器生產重鎮，「我們明年到2027年的產能擴張規模，無疑將超越我們今年已投資的規模」。鴻海今年以來，持續在美國德州、威斯康辛州、俄亥俄州與加州等地擴增產能。
在產能分布上，他說，美國產能是為了美國市場，台灣產能為了世界其他地方的市場，至於日本產能是為日本市場，趨勢就是當地產能在當地消費。
他之前說，鴻海集團將優先把資本支出運用於北美、日本及台灣的AI相關生產，越南和印度廠房的擴張順位將降低，主因是整體消費性電子裝置市場環境所致。
鴻海財務長黃德才之前表示，今年前三季資本支出約1,128億元，年成長17%，今年全年資本支出將成長20％，至於2026年維持成長趨勢。針對AI伺服器需要龐大資金周轉。他說，在籌資方面，將透過國內外債市、銀行聯貸，以及尋找策略夥伴，來找到適合投資項目。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言