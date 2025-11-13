快訊

鴻海公告增資美國子公司1.58億美元 擴增AI伺服器產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。圖／聯合報系資料照
鴻海。圖／聯合報系資料照

鴻海（2317）13日晚間公告，代子公司工業富聯控股美國（ FII HOLDINGS USA INC.）公告取得鴻佰科技美國（INGRASYS TECHNOLOGY USA INC.）股權，交易金額為1.58億美元（約新台幣49.1億元），取得股權目的是長期投資，外界推測，此舉是擴增美國廠的AI伺服器產能。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，至少未來三年，北美都將是鴻海集團最大的AI伺服器生產重鎮，「我們明年到2027年的產能擴張規模，無疑將超越我們今年已投資的規模」。鴻海今年以來，持續在美國德州、威斯康辛州、俄亥俄州與加州等地擴增產能。

在產能分布上，他說，美國產能是為了美國市場，台灣產能為了世界其他地方的市場，至於日本產能是為日本市場，趨勢就是當地產能在當地消費。

他之前說，鴻海集團將優先把資本支出運用於北美、日本及台灣的AI相關生產，越南和印度廠房的擴張順位將降低，主因是整體消費性電子裝置市場環境所致。

鴻海財務長黃德才之前表示，今年前三季資本支出約1,128億元，年成長17%，今年全年資本支出將成長20％，至於2026年維持成長趨勢。針對AI伺服器需要龐大資金周轉。他說，在籌資方面，將透過國內外債市、銀行聯貸，以及尋找策略夥伴，來找到適合投資項目。

鴻海 美國
