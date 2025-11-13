中華電信前進資訊月 強打AI秀Hami Cam、Hami Video智慧應用
114年資訊月13日登場，中華電信（2412）表示，於「看見AI進行式」主題館的「AI居家館」，以居家情境展示Hami Cam 新一代 AI智慧攝影機及Hami Video AI創新功能。
行政院院長卓榮泰、總統府資政沈榮津、教育部部長鄭英耀、行政院發言人李慧芝及NCC國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹等今日親臨會場，中華電信由執行副總林文智陪同，體驗Hami Cam AI智慧攝影機，展現中華電信結合HiNet寬頻廣大用戶基礎與Wi-Fi全屋通優勢，所推出守護居家安全的全新智慧服務。
中華電信指出，於資訊月展出AI智慧攝影機Hami Cam，以台製晶片搭配高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，現場提供體驗由中華電信研究院開發的「AI人臉辨識」功能，當攝影機偵測到已註冊面孔的家人時，系統會自動觸發APP推播通知，告知家人已平安回家，還能設定多人接收，安心守護全家人。
此外，中華電信也宣布，Hami Video AI再升級，於會場同步展示Hami Video結合AI的創新功能「哈迷聊天機器人」，可依照使用者心情、劇情找片，還可請哈迷推薦最佳片單；「AI智慧推薦」功能結合用戶輪廓，依據個人喜好提供精選片單，提升觀影體驗。另現場也推出限定活動，新用戶註冊Hami Video會員可享影劇館+ 7天免費體驗序號，完成指定任務再抽限量好禮。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言