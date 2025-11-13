中華電信前進資訊月 強打AI秀Hami Cam、Hami Video智慧應用

114年資訊月13日登場，中華電信（2412）表示，於「看見AI進行式」主題館的「AI居家館」，以居家情境展示Hami Cam 新一代 AI智慧攝影機及Hami Video AI創新功能。

行政院院長卓榮泰、總統府資政沈榮津、教育部部長鄭英耀、行政院發言人李慧芝及NCC國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹等今日親臨會場，中華電信由執行副總林文智陪同，體驗Hami Cam AI智慧攝影機，展現中華電信結合HiNet寬頻廣大用戶基礎與Wi-Fi全屋通優勢，所推出守護居家安全的全新智慧服務。

中華電信指出，於資訊月展出AI智慧攝影機Hami Cam，以台製晶片搭配高規格加密傳輸，保障客戶影像隱密性，現場提供體驗由中華電信研究院開發的「AI人臉辨識」功能，當攝影機偵測到已註冊面孔的家人時，系統會自動觸發APP推播通知，告知家人已平安回家，還能設定多人接收，安心守護全家人。

此外，中華電信也宣布，Hami Video AI再升級，於會場同步展示Hami Video結合AI的創新功能「哈迷聊天機器人」，可依照使用者心情、劇情找片，還可請哈迷推薦最佳片單；「AI智慧推薦」功能結合用戶輪廓，依據個人喜好提供精選片單，提升觀影體驗。另現場也推出限定活動，新用戶註冊Hami Video會員可享影劇館+ 7天免費體驗序號，完成指定任務再抽限量好禮。