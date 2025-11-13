Counterpoint：全球人形機器人出貨量將以69.7%年複合成長率攀升
根據Counterpoint Research最新研究，人形機器人與自駕車是目前物理AI（Physical AI）最主要的商業化應用方向，兩者正在形成類似硬體與軟體技術架構，預測2025至2030年間全球人形機器人出貨量的年複合成長率（CAGR）將達69.7%，主要受惠於應用場景拓展、AI能力提升及硬體成本下降。
Counterpoint Research 研究副總監Ethan Qi指出，商業化不僅是技術成果的展現，更是Physical AI持續發展的關鍵驅動。隨著市場接受度提高與量產規模擴大，將形成正向循環，促進研發投入與零組件成本下降，進一步推動Physical AI生態系的成熟。
展望未來，Counterpoint Research認為，隨著人形機器人與自駕車的持續演進，AI與物理世界的邊界將進一步模糊。這一發展不僅將重塑自動化生產與交通運輸模式，也將開啟AI實體化的新階段。
