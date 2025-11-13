快訊

新一代SiGTRON AI工廠落腳台南 打造全台首座高階算力基地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
希格諾科技股份有限公司攜手美超微電腦股份有限公司、敦陽科技股份有限公司、茂綸股份有限公司、數位無限軟體股份有限公司及合通企業股份有限公司等企業共同啟動「新一代 SiGTRON AI工廠建置計畫」。圖／台南市政府提供
希格諾科技股份有限公司今攜手美超微電腦股份有限公司（Supermicro）、敦陽科技股份有限公司、茂綸股份有限公司、數位無限軟體股份有限公司及合通企業股份有限公司等企業，共同啟動新一代SiGTRON AI工廠建置計畫，為台灣首座具備高階算力能力的基地，今天下午舉行簽約啟動儀式，台南市長黃偉哲共同見證，展現產官合作推動AI產業發展的堅定決心。

本案預計投入約30億元於台南統懋半導體公司廠址建置亞洲級AI工廠，將成為台灣第一座、亞洲少數搭載128台SMCI 10U HGX B200伺服器節點及24個SMCI RTX PRO 6000 4U伺服器節點的大型AI運算中心，提供國內企業與研究單位高效能AI推理運算、模型訓練與全方位AI服務。

SiGTRON AI工廠不僅是國內少見的大規模AI運算中心，更象徵台灣邁向智慧科技未來的重要里程碑。此投資將為南部AI聚落注入強大助力，促進模型開發、智慧製造、雲端服務等技術加速落地。

黃偉哲表示，見證新一代 AI工廠啟動，也代表台南的科技實力再度獲得國際肯定。此次由多家企業共同建置的先進 AI工廠，為台灣第一座、亦是亞洲少數具備高階算力能力的基地，對台灣未來的 AI 技術發展與產業升級具有重要意義。

他強調，算力已成為國力的重要指標，市府持續與中央協力，強化電力與其他基礎建設，打造更完善的投資環境，支援 AI 及半導體相關產業穩健發展。

隨著南科的3奈米相關產能正依計畫推動，高雄與新竹寶山的2奈米廠區建置也陸續展開，未來可望帶動整體產業鏈再升級。

經濟發展局表示，人工智慧以驚人速度重塑全球產業版圖，各國科技巨頭均積極擴大布局。台南以南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城及柳營科技工業區為核心，已形成具有研發、製造、整合與應用能量的「金三角產業聚落」。

市府將持續推動AI技術導入、智慧機器人應用與半導體鏈結，吸引更多AI晶片、伺服器、智慧機器人及相關應用服務業者進駐，加速台南邁向AI驅動的智慧製造城市，打造創新與產業發展並進的全新典範。

台南市長黃偉哲見證簽約啟動儀式，是為台灣第一座、亦是亞洲少數具備高階算力能力的基地。圖／台南市政府提供
