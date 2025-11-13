國科會矽谷深化台美智慧機器人合作 強調人才鏈結

快訊

中央社／ 舊金山12日專電
國科會副主委蘇振綱（中）率團訪問矽谷，盼促進台美技術合作和人才鏈結。圖／中央社
台灣推動發展智慧機器人產業，國科會副主委蘇振綱今天在矽谷與旅美業界人士座談，旨在促進台美技術合作和人才鏈結。他強調，台灣除硬體優勢，必須往設計和系統整合升級，盼軟體設計人才加入共創新局。

國科會副主委蘇振綱率團訪美，今天在駐舊金山科技組辦公室舉行座談。他與媒體分享指出，此行參訪亞馬遜（Amazon）、Google等高科技公司的機器人部門和團隊，及機器人相關新創公司，以評估台灣可以從哪個角度切入，與全球生態系對接。

訪團還包括國研院院長蔡宏營、國科會工程技術研究發展處長洪樂文、國科會前瞻及應用科技處長蔡妙慈。

行政院推動智慧機器人產業，國科會4年內匡列100億科技預算支持，結合國發基金的100億投資基金，盼5年內將服務型智慧機器人產值由40億提升至500億。

蘇振綱表示，智慧機器人走向落地，未來將應用在智慧餐飲、智慧照護、智慧交通、智慧城市等場域。台灣不再只是要做機器人零組件，更希望培養系統創新的能力。

洪樂文指出，台灣雖然在整體機器人系統仍處於起步階段，但深具半導體與晶片優勢。此行除了希望借重國際級企業的平台，協助台灣團隊加速研發，也盼能以晶片與製造能量吸引新創赴台合作，並延攬更多台灣與國際專業人才投入機器人產業發展。

蘇振綱強調，歡迎具有台灣背景、熟悉台灣產業生態的新創業者和專業人士加入。

對於台灣打造出自有機器人品牌的機會，蘇振綱表示，國內已有多家電子業者投入機器人研發，未來會不會形成對外代表性的品牌，取決於各家公司自身的商業布局與策略。政府則希望透過人才培育、資金挹注與技術深化三方面，協助業者持續發展。

蔡宏營進一步指出，更關鍵的是讓整個系統與供應鏈足夠強大，發展出具規模的產業。

