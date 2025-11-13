快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，國際AI大咖包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD），甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶占3奈米產能，致使台積電（2330）3奈米產能出現短線，並緊急擴張產能。

大摩預估，2025年底前，台積電3奈米產能每月將額外擴增2萬片、至11-12萬片，高於預期；2026年則將再增加至14-15萬片，使得台積電明年資本支出將由原計劃的430億美元提升至480-500億元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，近期國際AI大咖包括輝達、超微，及世芯-KY（3661）等多家台積電客戶，均在爭取足夠3奈米產能上遭遇挑戰；而台積電與創意（3443）正攜手為特斯拉提供服務，協助AI5晶片進行3奈米製程設計與生產。

詹家鴻認為，限制AI晶片供應的主要瓶頸並非CoWoS封裝產能，而是台積電的前段晶圓製造能力及ABF基板供應，特別是T-Glass短缺。如今，隨國際AI大廠積極搶占產能，使得3奈米產能出現短缺的情況。

為此，詹家鴻預期，台積電將額外擴充每月2萬片的3奈米產能，高於原先預期，擴增後每月產能將提升至11-12萬片。但目前的問題，在於無塵室空間不足，因為無塵室空間都將用於2奈米製程，3奈米擴產只能依賴現有廠區。

而2026年，3奈米產能將進一步擴增至每月14-15萬片，主要來自兩個部分，包括：亞利桑那州第二期廠房約2萬片、以及台灣現有4、5奈米產線轉換而來的1萬片。

此外，台積電可能將22奈米與28奈米產線自Fab15移出，並轉移至歐洲新廠。若相關計畫實施，以每千片3奈米月產能約需3億美元的資本支出計算，意味著台積電2026年資本支出將上升至480億至500億美元。

詹家鴻說，隨著台積電3奈米產能擴張以及資本支出增加，這將對半導體設備廠具有正面的催化作用；而特斯拉未來的AI6晶片（採用2奈米製程），預期每年將為台積電帶來約20億美元的代工機會。

據此，詹家鴻對台積電、創意、世芯等持續看好。其中維持台積電「優於大盤」評級、目標價1,688元不變，並列為「首選」標的；創意為「優於大盤」、目標價2,288元；世芯「優於大盤」、目標價4,388元。

台積電 奈米 輝達 超微 特斯拉
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

道瓊再創新高…突破4.8萬點 科技巨人拖累那指收低

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

影／恆春特斯拉1家4口墾丁慶生…高速撞飛機車1死7傷 出事前影像曝

相關新聞

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，國際AI大咖包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD），甚...

新一代SiGTRON AI工廠落腳台南 打造全台首座高階算力基地

希格諾科技股份有限公司今攜手美超微電腦股份有限公司（Supermicro）、敦陽科技股份有限公司、茂綸股份有限公司、數位...

楠梓電持續開拓 AI 應用 今年占比已超預期

老牌PCB楠梓電（2316）日前公告前三季每股稅後純益達10.81元，其中今年第3季單季每股稅後純益5.19元，創單季次...

AI智能防詐！大數據KEYTECTOR防偽冒 攜手勤業眾信共創防詐生態圈

詐欺與AI雙向進化，企業防線為何不能單打獨鬥？以數據分析、AI識詐與風險管理打造韌性防詐生態系，開創企業信任與科技防護新格局。

聯電、Metalenz 攜手 將突破性的臉部辨識解決方案 Polar ID 推向量產

超穎表面（metasurface）技術創新和商用的先鋒Metalenz與聯電（2303）13日共同宣布，Metalenz...

輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

輝達控制AI伺服器力道再加大，2026年將改變採購規則，在2026年Vera Rubin平台從賣模組改為賣L10伺服器機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。