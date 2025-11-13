跨國旅人最強助攻 遠傳「跨洲多國計日型漫遊」暢遊124國
近年跨國旅人需要長程多點轉機、歐洲多國旅遊、多國參訪，遠傳電信（4904）指出，為滿足用戶旅程中「跨多個國家」的需求，推出全新「跨洲多國計日型漫遊方案」，涵蓋全球五大洲、124個國家與地區，每日僅需288元，提供用戶更彈性、更便利的出國上網選擇。
長程多點轉機、歐洲多國旅遊、多國參訪，跨國跨日的漫遊常弄的旅人頭昏眼花，遠傳表示，了解安排多國行程的漫遊煩惱，即日起推出「跨洲多國計日型漫遊方案」，只要申辦一個方案，跨國行程不需再手忙腳亂切換漫遊方案，輕鬆走遍全球124國家/地區，更划算、更靈活，適合一次造訪多國的旅客及商務人士。
遠傳強調，每日只要288元超值價格，就能在多個國家享有安全又穩定的網路，實現「一號在手、世界暢遊」的最佳出國上網體驗。
此外，遠傳表示，日韓出國上網限時優惠熱賣中，韓國網路自由吃到飽，每日只要99元；日本計日型原價每日199元，限時優惠價只要129元。用戶可輕鬆暢遊楓紅名所，打卡美景、分享美食零距離，享受秋季旅遊的浪漫氛圍。即日起至11月30日前申辦原號漫遊上網方案（不限國家），即可參加抽獎活動，有機會將最新iPhone 17帶回家。
遠傳表示，原號漫遊服務，不需換卡、不用換號，使用原門號收發簡訊、接聽電話，安全又便利。遠傳持續提供穩定網路、貼心服務和多元的優惠方案，是出國旅程最可靠的上網夥伴。
此外，遠傳預付卡自即日起至11月30日，不限遠傳客戶，皆可至遠傳門市新申辦「出國上網卡」系列資費，活動期間申辦日本或韓國上網卡，就享100元旅遊金折扣，可現折現用。出國前從從容容辦好出國上網卡，抵達目的地就不會匆匆忙忙地到處找WiFi，還可彈性選擇使用實體SIM卡（門號卡）或是搭配eSIM，幫自己或家人/朋友申辦讓出國漫遊更輕鬆。
