中華電信力挺電玩族 參加WirForce 2025強打光世代指定方案

亞洲電競盛宴WirForce 2025 13日於圓山花博爭豔館登場，吸引全台各地的電競玩家共襄盛舉。中華電信（2412）表示，力挺年輕世代，持續為WirForce唯一指定網路合作夥伴，於現場BYOC「官方賽事區」提供HiNet光世代1G高速飆網體驗，讓玩家可在指定時段參加30人連線對戰，盡情享受電競樂趣。

中華電信指出，同時推出「HiNet光世代 WirForce 專屬快閃優惠」，活動期間玩家憑現場專屬優惠序號，於網路門市新申請或升速至HiNet光世代500M以上指定方案，即可加碼獲Hami Point 500點，在家也能輕鬆以高速網路暢享優質的遊戲體驗。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海代表出席開幕記者會表示，中華電信持續以行動支持台灣電競產業，自2017年起參與 WirForce，提供電競玩家快速穩定的HiNet光世代與5G行動上網服務，也參與BYOC現場活動為玩家強力應援；而中華電信「以客戶為中心」的理念，結合WirForce「以玩家為本」的核心理念，是雙方持續攜手為台灣電競產業不斷開創新局的動力。

中華電信指出，現場亦提供「中華電信帳單代收服務」讓玩家在 App Store、Google Play 商店等合作平台消費時，享有更便捷、安全的支付選擇。此外，BYOC玩家綁定帳單代收服務還可於Happy Hour Time兌換早餐或下午茶等好禮；參與BYOC中華電信服務區指定活動，更有機會獲得限量「WirForce聯名T-shirt」WirForce 四天三夜不斷電。