Counterpoint Research調查 全球人形機器人出貨量CAGR達69.7%

全球研調機構Counterpoint Research預測，2025至2030年間全球人形機器人出貨量的年複合成長率（CAGR）將達69.7%，成長動能來自應用擴展、AI技術提升與硬體成本下降。人形機器人與自駕車已成為「物理AI（Physical AI）」商業化的兩大核心應用，並逐漸形成共通的軟硬體架構，推動「具身AI（Embodied AI）」與邊緣運算的進展，為未來實現真正的物理通用人工智慧（Physical AGI）奠定基礎。

Counterpoint Research最新研究，人形機器人與自駕車是目前Physical AI最主要的商業化應用方向，兩者正在形成相似的硬體與軟體技術架構，推動AI向「具身智能（Embodied AI）」與最終的通用人工智慧（AGI）邁進。

Counterpoint預測，2025至2030年間全球人形機器人出貨量的年複合成長率（CAGR）將達69.7%，主要受惠於應用場景拓展、AI能力提升及硬體成本下降。

Counterpoint Research 研究副總監Ethan Qi指出，商業化不僅是技術成果的展現，更是Physical AI持續發展的關鍵驅動。隨著市場接受度提高與量產規模擴大，將形成正向循環，促進研發投入與零組件成本下降，進一步推動Physical AI生態系的成熟。