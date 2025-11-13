快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

Counterpoint Research調查 全球人形機器人出貨量CAGR達69.7%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球研調機構Counterpoint Research預測，2025至2030年間全球人形機器人出貨量的年複合成長率（CAGR）將達69.7%，成長動能來自應用擴展、AI技術提升與硬體成本下降。人形機器人與自駕車已成為「物理AI（Physical AI）」商業化的兩大核心應用，並逐漸形成共通的軟硬體架構，推動「具身AI（Embodied AI）」與邊緣運算的進展，為未來實現真正的物理通用人工智慧（Physical AGI）奠定基礎。

Counterpoint Research最新研究，人形機器人與自駕車是目前Physical AI最主要的商業化應用方向，兩者正在形成相似的硬體與軟體技術架構，推動AI向「具身智能（Embodied AI）」與最終的通用人工智慧（AGI）邁進。

Counterpoint預測，2025至2030年間全球人形機器人出貨量的年複合成長率（CAGR）將達69.7%，主要受惠於應用場景拓展、AI能力提升及硬體成本下降。

Counterpoint Research 研究副總監Ethan Qi指出，商業化不僅是技術成果的展現，更是Physical AI持續發展的關鍵驅動。隨著市場接受度提高與量產規模擴大，將形成正向循環，促進研發投入與零組件成本下降，進一步推動Physical AI生態系的成熟。

AI 機器人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

50年來首次！泰王今起訪陸 陸學者：「中泰一家親」親上加親

AI人形機器人能射箭又投籃 淡江AI機器人奪國際冠軍

主動式ETF商品 攻成長股商機

陸人形機器人供應鏈陷產能過剩？ 高盛指多家公司尚無明確訂單

相關新聞

楠梓電持續開拓 AI 應用 今年占比已超預期

老牌PCB楠梓電（2316）日前公告前三季每股稅後純益達10.81元，其中今年第3季單季每股稅後純益5.19元，創單季次...

AI智能防詐！大數據KEYTECTOR防偽冒 攜手勤業眾信共創防詐生態圈

詐欺與AI雙向進化，企業防線為何不能單打獨鬥？以數據分析、AI識詐與風險管理打造韌性防詐生態系，開創企業信任與科技防護新格局。

聯電、Metalenz 攜手 將突破性的臉部辨識解決方案 Polar ID 推向量產

超穎表面（metasurface）技術創新和商用的先鋒Metalenz與聯電（2303）13日共同宣布，Metalenz...

輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

輝達控制AI伺服器力道再加大，2026年將改變採購規則，在2026年Vera Rubin平台從賣模組改為賣L10伺服器機...

全球科技爭霸：解碼荷、德、美三國前沿產業戰略與機遇 | VIP洞察周報

我們正處在一個由技術革命定義的時代。全球主要經濟體正不惜重金，在量子計算、人工智能等前沿領域搆築國家競爭力，同時積極培育創新土壤，以爭奪未來十年的科技主導權。對於身處ICT產業的企業家、投資者與研究者

和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」

和碩昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。