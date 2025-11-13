快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

宏碁「永續智慧教室」 實踐未來教學 AI 賦能新樣貌

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁於2025年「資訊月暨臺灣教育科技展」舉辦未來教室體驗活動，正式推出多元「宏碁永續智慧教室解決方案」。宏碁／提供
宏碁於2025年「資訊月暨臺灣教育科技展」舉辦未來教室體驗活動，正式推出多元「宏碁永續智慧教室解決方案」。宏碁／提供

宏碁（2353）於2025年「資訊月暨臺灣教育科技展」舉辦未來教室體驗活動，正式推出多元「宏碁永續智慧教室解決方案」，用AI賦能呈現未來教室的嶄新風貌。這些解決方案標誌著宏碁在教育科技領域，躍升為AI驅動的智慧教育生態系建構者。宏碁宣告將核心願景「打破人與科技之間的藩籬」延伸至教育現場，透過整合軟硬體與服務，實踐「以學生為中心」的未來教育模式。

宏碁台灣區營運長張世欣指出，儘管AI浪潮席捲教育市場，但教育現場仍面臨技術支援、系統整合、人員能力、校園安全及人力短缺等關鍵痛點。為此，宏碁致力於透過科技打造AI教育數位分身，讓師生及教職員都能高效利用AI的便利性，進行教學管理與學習。

張世欣營運長表示，據觀察這些年AI技術正從學習、教學、校園管理三大核心面向，全面優化教育體系：AI能提供個人化、引人入勝的內容，有效激發學生學習興趣，但應作為助力而非依賴，核心在於利用AI賦能，而非取代學生主動思考。

多年來宏碁透過主辦AI雲端應用研討會，邀請產業夥伴與教師分享教學實務，目標是有效降低教師導入門檻，讓技術與應用實務迅速接軌，使教師快速掌握AI工具；再者，宏碁強調的智慧管理概念更應落實在校園，AI在校園管理上價值不容忽視，能顯著改善行政效率，大幅降低人員負擔。張世欣總結，這些進展最終意義是讓教育者能夠專注於核心教學職責，這也是宏碁推動「未來教室」概念的關鍵理念。

針對永續校園與未來教室的需求，宏碁現在率先推出一系列創新整合的解決方案，包含宏碁未來教室管理平台、宏碁智慧空品管理系統、宏碁智慧廣播與互動式電子班牌系統、宏碁智慧大屏管理系統。

其中，「宏碁未來教室管理平台」作為統籌所有系統的智慧核心，實現了直覺化、一站式的管理新模式。

宏碁 AI 教育
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉山金人才永續 戴上桂冠

MSCI台灣指數成分股 新增六檔

「鐙鋒氫科技」用二十年淬鍊的氫能夢！宏碁龍騰微笑獎見證台灣新創踏上永續征途

AI醫療潛力股！「神瑞人工智慧」將人工智慧導入醫學分析 勇奪宏碁龍騰微笑獎國際組首獎

相關新聞

楠梓電持續開拓 AI 應用 今年占比已超預期

老牌PCB楠梓電（2316）日前公告前三季每股稅後純益達10.81元，其中今年第3季單季每股稅後純益5.19元，創單季次...

AI智能防詐！大數據KEYTECTOR防偽冒 攜手勤業眾信共創防詐生態圈

詐欺與AI雙向進化，企業防線為何不能單打獨鬥？以數據分析、AI識詐與風險管理打造韌性防詐生態系，開創企業信任與科技防護新格局。

聯電、Metalenz 攜手 將突破性的臉部辨識解決方案 Polar ID 推向量產

超穎表面（metasurface）技術創新和商用的先鋒Metalenz與聯電（2303）13日共同宣布，Metalenz...

輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

輝達控制AI伺服器力道再加大，2026年將改變採購規則，在2026年Vera Rubin平台從賣模組改為賣L10伺服器機...

擠走外商叩關台積電 材料群雄揭訣竅！台廠結盟急拓版圖 搶供應鏈在地化商機

材料正在成為半導體產業競爭的下一個焦點，台灣業者紛紛投入挑戰長年由外商主導的市場，尋找突圍契機。

全球科技爭霸：解碼荷、德、美三國前沿產業戰略與機遇 | VIP洞察周報

我們正處在一個由技術革命定義的時代。全球主要經濟體正不惜重金，在量子計算、人工智能等前沿領域搆築國家競爭力，同時積極培育創新土壤，以爭奪未來十年的科技主導權。對於身處ICT產業的企業家、投資者與研究者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。