宏碁「永續智慧教室」 實踐未來教學 AI 賦能新樣貌

宏碁（2353）於2025年「資訊月暨臺灣教育科技展」舉辦未來教室體驗活動，正式推出多元「宏碁永續智慧教室解決方案」，用AI賦能呈現未來教室的嶄新風貌。這些解決方案標誌著宏碁在教育科技領域，躍升為AI驅動的智慧教育生態系建構者。宏碁宣告將核心願景「打破人與科技之間的藩籬」延伸至教育現場，透過整合軟硬體與服務，實踐「以學生為中心」的未來教育模式。

宏碁台灣區營運長張世欣指出，儘管AI浪潮席捲教育市場，但教育現場仍面臨技術支援、系統整合、人員能力、校園安全及人力短缺等關鍵痛點。為此，宏碁致力於透過科技打造AI教育數位分身，讓師生及教職員都能高效利用AI的便利性，進行教學管理與學習。

張世欣營運長表示，據觀察這些年AI技術正從學習、教學、校園管理三大核心面向，全面優化教育體系：AI能提供個人化、引人入勝的內容，有效激發學生學習興趣，但應作為助力而非依賴，核心在於利用AI賦能，而非取代學生主動思考。

多年來宏碁透過主辦AI雲端應用研討會，邀請產業夥伴與教師分享教學實務，目標是有效降低教師導入門檻，讓技術與應用實務迅速接軌，使教師快速掌握AI工具；再者，宏碁強調的智慧管理概念更應落實在校園，AI在校園管理上價值不容忽視，能顯著改善行政效率，大幅降低人員負擔。張世欣總結，這些進展最終意義是讓教育者能夠專注於核心教學職責，這也是宏碁推動「未來教室」概念的關鍵理念。

針對永續校園與未來教室的需求，宏碁現在率先推出一系列創新整合的解決方案，包含宏碁未來教室管理平台、宏碁智慧空品管理系統、宏碁智慧廣播與互動式電子班牌系統、宏碁智慧大屏管理系統。

其中，「宏碁未來教室管理平台」作為統籌所有系統的智慧核心，實現了直覺化、一站式的管理新模式。