緯謙榮獲資通訊界亞洲盃- ASOCIO 全球商業服務獎

被譽為資通訊界亞洲盃的「亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO Award」近日揭曉，緯創集團旗下創新雲端服務供應商—緯謙科技(WiAdvance)，從來自24個國際經濟體的眾多企業中脫穎而出，榮獲「Global Business Service Award」國際大獎，憑藉深厚的雲端技術底蘊與多元AI應用實績，贏得國際評審肯定。

緯謙科技總經理夏志豪博士表示，緯謙以雲端與AI技術協助製造、醫療、零售、金融等產業加速轉型，透過數據治理與雲端平台建構，讓AI真正融入日常營運流程，助企業創造可衡量的營運成效。

亞太資訊服務業組織(Asian-Oceanian Computing Industry Organization，簡稱ASOCIO)於1984年成立，目前代表24個經濟體、20,000家軟體資服業者、1兆美金產值，是亞太地區最大的資訊科技服務產業組織，該組織主辦的「亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO Award)」，由各國會員體推薦提名，經過台灣初賽及國際複賽後，遴選出有傑出表現與貢獻的代表單位。2025 ASOCIO Award共有12國、87提案參賽，緯謙科技以「AI驅動產業與醫療轉型實踐」自全球的激烈競爭中脫穎而出，獲得本屆「Global Business Service Award」，展現產業AI應用與創新方面的卓越實力。

近年來數位轉型議題持續升溫，中小企業面臨AI轉型與永續經營的雙重挑戰，緯謙提供「WiKMS企業知識管理助手」與「FHIR Portal醫療雲平台」兩大服務，協助各產業加速資料整合與知識流通。前者以生成式AI結合企業內部知識庫，打造可控可驗的智慧搜尋與問答平台，協助企業縮短知識傳遞與決策時間；後者則符合FHIR國際標準，支援醫療機構快速交換院內外資料，推動臨床AI應用與病歷標準化，實現智慧醫療的落地成果。

此次榮獲ASOCIO國際大獎，不僅是對緯謙AI與雲端實力的肯定，更象徵台灣在亞太數位轉型舞台上的新能量。未來，緯謙將以「AI實踐力」為核心，持續推動數據加值與智慧應用，成為企業落實AI轉型最值得信賴的夥伴。