Arm Unlocked Taipei 2025登場 從雲端到邊緣串起 AI 運算生態系
Arm今年全新推動的AI技術領袖峰會「Arm Unlocked」，在走過上海、首爾、深圳與東京等亞洲科技重鎮之後，壓軸場13日移師台北萬豪酒店登場。大會以「探索AI運算的未來」為主題，吸引超過1,500名科技業專業人士預先報名，並分為「消費性電子」、「邊緣人工智慧」與「基礎設施」三大主軸，全天安排近30場技術論壇與實務案例分享，聚焦如何以 Arm技術打造從雲端到邊緣的高效AI平台。
Arm台灣總裁黃曉剛在開幕致詞指出，在完備的資通訊產業鏈加持下，「台灣在AI浪潮中擁有領先的產業地位，從半導體設計到裝置製造，都是全球AI發展的核心。」他並表示，2025年對Arm具有指標意義，將推出多款以AI為核心的創新技術，涵蓋邊緣運算與行動裝置等領域，「透過Arm Unlocked Taipei，我們期待和合作夥伴激發更多創新與協作，共同塑造AI驅動的未來。」
在「邊緣人工智慧」議程中，Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson擔任首場主講人，談及邊緣AI帶來的新一波商機。他指出，全球正處於一場由AI引領的運算革命之中，未來三年物聯網相關應用將加速成長，從智慧製造、智慧汽車到智慧醫療，邊緣AI 將成為關鍵技術，市場需求可望出現爆發性躍升。
在與民眾日常生活關聯度最高的「消費性電子」主題上，Arm透過系列演講解析終端產品藍圖，說明如何以最新的Arm Lumex CSS運算平台與SME2 AI加速技術為基礎，擴展裝置端AI的應用場景。內容涵蓋裝置端推論、沉浸式影像處理、多模態作業系統等，並強調透過軟體導入與生態系合作，加速智慧型手機等行動裝置的升級演進，為未來消費電子創新鋪路。
因應AI帶動的資料中心架構轉型，Arm也在「基礎設施」議程中分享AI基礎設施的發展方向，深入介紹Neoverse CSS的早期模擬環境、模組化韌體設計、小晶片系統架構（CSA）以及UCIe產業標準等技術要素。會中並透過合作夥伴座談，說明「Arm Total Design」全面設計方案如何協助客戶加速客製化SoC的開發流程，打造更具彈性與效率的AI基礎設施解決方案。
現場亦規畫AI應用展示區，由Arm與多家生態系夥伴共同參與，聚焦前沿AI與運算創新。亮點包含「生成式AI照相體驗」——透過搭載Armv9 CPU 的 Radxa Orion O6主機板進行物件偵測，再結合Gemma2-2B 大型語言模型生成影像，並可現場列印成個人化照片；以及結合BlazePose與大型語言模型的「AI瑜珈教練」，可即時分析姿勢並提供語音回饋。展區共展出約15項AI應用，讓與會者實際體驗Arm技術如何加速不同場景的AI創新落地。
Arm表示，Arm Unlocked Taipei 2025不僅凸顯台灣在全球AI運算版圖中的關鍵角色，也反映亞太地區正成為驅動AI時代的重要引擎。未來，Arm將持續攜手台灣及全球生態系合作夥伴，從雲端到邊緣、從終端裝置到資料中心、從硬體到軟體，擴大AI運算的應用邊界，開拓更多商機與創新可能。
