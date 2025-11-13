半導體 AMC 設備商創控第3季轉盈 新客戶訂單加速成長
半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）12日公告2025年第3季財報，第3季營收1.2億元，季增加38.6％，由於部分客戶驗收時程延後，年減少23%，不過毛利率回升，單季營業利益1,438萬元、稅後淨利1,640萬元，均較第2季轉盈；每股稅後純益（EPS）0.25元。
創控今年前三季每股稅後純益為0.04元，較去年同期0.84元下滑，前三季淨利約281萬元，年減少約95%，受上半年虧損拖累。創控昨說明，累計今年前三季營收3.36億元，年增9.08％；第3季獲利轉正，扭轉上半年虧損表現，因5月IPO現金增資員工認購股份獎酬的一次性費用及第2季台幣升值產生匯損，致前三季獲利不及去年同期。
不過，創控也說明，今年以來新客戶訂單加速成長，累計前三季營收3.36億元，年增9.08％；第3季獲利轉正，扭轉上半年虧損表現。
創控也公布10月營收5,346萬元，較去年同期大幅成長50.62％，累計1-10月營收3.9億元，年增13.36％。
展望未來，創控說明，AMC監控市場剛性需求強烈，創控持續穩定出貨，下半年進入客戶密集驗收期，部分客戶驗收延後，將反應在第四季的營收表現，公司在手訂單掌握度高，配合客戶驗收後認列營收，預期第四季營收有望推高，獲利將隨營收達到經濟規模跳升。
創控強調，將AMC 監控能力自廠務端延伸至微環境環節，協助半導體廠提升良率與製程穩定性，受惠2奈米製程監控潔淨門檻再提升的剛性需求，隨著新產品效益逐步發酵，新產品與新客戶將為公司帶來營運規模穩定成長動能。
