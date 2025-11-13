楠梓電持續開拓 AI 應用 今年占比已超預期

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
楠梓電董事長徐漢忠（右）、副總呂淑芬。記者尹慧中／攝影
老牌PCB楠梓電（2316）日前公告前三季每股稅後純益達10.81元，其中今年第3季單季每股稅後純益5.19元，創單季次高，楠梓電提到，公司持續持續開拓AI應用，今年占比已超預期。

展望未來，楠梓電提到，今年看第4季組裝部分仍有季節因素，但楠梓電本身訂單能見度仍不錯仍優於第3季，不過外部因素包含供需變化、競爭對手擴廠變化等。

楠梓電也提到，2026年看來AI需求仍旺，產能吃緊部分仍在調整生產結構，積極開發高層板HLC應用，產品型態方面持續開拓高階應用。

楠梓電原先估計今年AI相關達18-19%，實際營收占比已超預期，至於後續細節尚待法說會更新。

楠梓電先前統計，終端應用方面通訊占比46%，HPC約13%，MEMS約13%，工業電子9%，GPS也約8%，車用7%，醫療電子1%，其餘為其他應用。

楠梓電 AI
