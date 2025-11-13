量子＋AI 雙引擎 中研院10位元量子電腦晶片估明年上線

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

量子科技與人工智慧（AI）浪潮加速融合，中研院亦積極布局相關前瞻研究。中研院指出，已成功設計出可調耦合位元的進階版5位元量子晶片，10位元量子電腦晶片也預計明年上半年上線，「量子計算測試平台」也預計明年開放試營運，持續推動台灣量子科技領域的研發實力。

中研院13日於立法院教育及文化委員會進行業務報告。院長廖俊智指出，可調耦合位元的進階版5位元量子晶片，雙位元邏輯閘保真度提升至99%，運算效能大幅提升；下一階段的10位元量子電腦晶片預計明年上半年上線。「量子晶片製程研發平台」與「量子計算測試平台」也已於今年6月揭牌，前者9月開始試營運，後者預計明年開放試營運。

此外，中研院與工研院、國研院合作，共同開發8吋晶圓超導量子晶片製程新技術；量子光電研究則持續聚焦量子通訊所需的關鍵元件開發與優化，包含通訊波段高亮度單光子光源、室溫單一缺陷發射體及高效率超導奈米線單光子偵測器（SNSPD）等核心技術。

在AI領域部分，中研院指出，去年起設立「AI推動辦公室」，下設「AI合作社」與AI風險研究小組，全面推動AI研發與應用，導入AI行政革新，並定期舉辦培訓課程，並推出「研發AI在人文與科學研究的創新應用」計畫，積極推動跨領域AI應用研究。中研院資訊服務處處長陳伶志補充，已編列約2億元在環境建置、AI算力補充等等，他以逐字稿工具為例，今年上線至今，已累計使用2萬多分鐘，評估節省約幾百小時的人力。

AI 晶片 中研院
