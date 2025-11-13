量子＋AI 雙引擎 中研院10位元量子電腦晶片估明年上線
量子科技與人工智慧（AI）浪潮加速融合，中研院亦積極布局相關前瞻研究。中研院指出，已成功設計出可調耦合位元的進階版5位元量子晶片，10位元量子電腦晶片也預計明年上半年上線，「量子計算測試平台」也預計明年開放試營運，持續推動台灣量子科技領域的研發實力。
中研院13日於立法院教育及文化委員會進行業務報告。院長廖俊智指出，可調耦合位元的進階版5位元量子晶片，雙位元邏輯閘保真度提升至99%，運算效能大幅提升；下一階段的10位元量子電腦晶片預計明年上半年上線。「量子晶片製程研發平台」與「量子計算測試平台」也已於今年6月揭牌，前者9月開始試營運，後者預計明年開放試營運。
此外，中研院與工研院、國研院合作，共同開發8吋晶圓超導量子晶片製程新技術；量子光電研究則持續聚焦量子通訊所需的關鍵元件開發與優化，包含通訊波段高亮度單光子光源、室溫單一缺陷發射體及高效率超導奈米線單光子偵測器（SNSPD）等核心技術。
在AI領域部分，中研院指出，去年起設立「AI推動辦公室」，下設「AI合作社」與AI風險研究小組，全面推動AI研發與應用，導入AI行政革新，並定期舉辦培訓課程，並推出「研發AI在人文與科學研究的創新應用」計畫，積極推動跨領域AI應用研究。中研院資訊服務處處長陳伶志補充，已編列約2億元在環境建置、AI算力補充等等，他以逐字稿工具為例，今年上線至今，已累計使用2萬多分鐘，評估節省約幾百小時的人力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言