聯電、Metalenz 攜手 將突破性的臉部辨識解決方案 Polar ID 推向量產

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

超穎表面（metasurface）技術創新和商用的先鋒Metalenz與聯電（2303）13日共同宣布，Metalenz突破性的臉部辨識解決方案 Polar ID，已透過與聯電的合作進入量產階段。

Metalenz的技術藉由晶圓廠製程直接整合至影像感測器，為機器視覺與人工智慧領域開啟全新的里程碑；供應鏈認證與聯電的12吋晶圓製造能力，助力快速量產以滿足代工廠商(OEM)需求；突破性的偏振光學臉部辨識技術已準備好進入量產，為市場帶來安全、小巧與高性價比的生物辨識方案。

Metalenz執行長暨聯合創辦人Rob Devlin 表示，「結合Metalenz的超穎表面創新與聯電的製程技術與製造規模，Polar ID 已準備好滿足大量消費性電子市場的需求，並將安全、實惠的臉部辨識技術帶入數十億台裝置」。

聯電技術研發副總經理徐世杰表示，「聯電先進的12吋晶圓廠及完整的半導體製程技術，使我們成為全球頂尖無晶圓半導體公司的合作首選。聯電與Metalenz在2021年開始合作推動超穎表面技術商業化，並成為其下一代偏振影像模組的主要量產夥伴。這項合作不僅有助於聯電持續拓展感測器與超穎表面整合技術的解決方案，也讓聯電在這項創新的影像技術進入市場時，扮演先驅的角色」。

Polar ID 是一小巧的偏振式生物辨識解決方案，運用Metalenz 的超穎表面技術，即使是最具挑戰性的小尺寸裝置也能輕鬆整合，將金融支付等級的安全性與先進感測能力帶入各類裝置。

Polar ID 結合偏振感測超穎光學透鏡(meta-optic)與先進的演算法，能夠在單張影像中擷取更多資訊，如材質與輪廓資訊，實現安全的臉部辨識，從而大幅降低現有臉部解鎖方案的成本與複雜度。

聯電採用40奈米製程製造超穎光學透鏡層，並利用晶圓對晶圓鍵合技術完成感測器整合。憑藉聯電的12吋晶圓製造能力與供應鏈品質，Metalenz 已準備好進入量產，推動Polar ID廣泛地導入消費性電子、行動裝置及物聯網平台應用。

聯電 晶圓廠 臉部辨識
