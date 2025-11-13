輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

輝達控制AI伺服器力道再加大，2026年將改變採購規則，在2026年Vera Rubin平台從賣模組改為賣L10伺服器機台，除大幅改變供貨規則，促使AI伺服器業者為此正加速朝機櫃（Rack）型態出貨，也是零件商交貨對象再變。散熱大廠奇鋐（3017）表示，這將使伺服器更標準化，CSP客戶或將因不利於客製需求，更加大ASIC伺服器開發速度，緯創（3231）直言「不管怎樣（改）都是緯創在做」，鴻海（2317）加強垂直整合、廣達（2382）則與供應鏈夥伴合作。

伺服器供應鏈超級法說周登場，輝達2026年下世代伺服器平台Vera Rubin還在設計階段就傳出，將從模組型態供貨改為直接以L10系統出貨給客戶，這意味輝達成伺服器出貨商，CSP向輝達採購伺服器，輝達交貨伺服器整機給伺服器代工廠去組裝伺服器機櫃，輝達在供應鏈裡手伸得更長，將掌握指定Vera Rubin伺服器L10系統製造業者，而多數伺服器代工廠是拿到L10機台再設計組成機櫃測試出貨。

這意味伺服器機台內零組件（如散熱模組、機箱或連接線）的客戶從CSP原廠及其指定的伺服器ODM業者，轉為輝達。奇鋐是水冷板等液冷零件供應商，公司觀察，這意味客戶正推動伺服器標準化，將水冷板變標配，採購量大，議價空間也提高，也意味CSP客戶無法根據自有需要客製化，在伺服器內增減零組件，使有客製化需要的CSP客戶有可能更積極朝ASIC伺服器發展，企業市場則或將以標準化AI伺服器為主。

奇鋐表示，若輝達將水冷板設計標準化，意味量大滲透率提高，但毛利率或將受影響，奇鋐雖然可以透過自動化生產降低成本，但客戶的零件定價策略也會密切注意，奇鋐預測若量夠大，輝達會增加較多家供應商，奇鋐因為是主要設計者，有信心成為主要供應商之一，但若毛利率低於平均，會配置產能維持一定供貨比，並在更高利潤機種上加強供貨。

奇鋐2026年越南散熱模組產能大幅開出，將比今年成長50%。

法人也格外關心伺服器ODM廠提供的價值是否被影響？對此，鴻海、廣達、緯創12日法說會中均強調自身競爭力，鴻海強調集團內上下游垂直整合能力，廣達跟緯創則強調與合作夥伴合作，廣達更直言，做不做零組件垂直整合，會以客戶利益優先，來判斷是自研自製還是跟供應夥伴合作，樂觀預估2026年AI伺服器出貨量會翻倍成長（三位數百分比成長），AI伺服器占伺服器營收比將達8成以上。

廣達指出，未來AI伺服器機櫃交貨展望樂觀，意味未來的市場趨勢越來越集中在少數能提供系統整合以及有財務實力的廠商手中，廣達的價值不只是板卡，還包括整個系統的設計力跟幫忙節省客人的成本，相信未來能提供此服務的廠商會越來越少，進入門檻會越來越高。

緯創執行長林建勳則表示不評論客戶商業模式，但他直言「不論是出給誰，這都是緯創在做。對緯創商業模式並沒有太大影響。對緯創來講是好事。」

不僅輝達GPU模組供應商，緯創近期剛宣布追加擴張竹北產能，投資超過50億元，緯創透露，這是為AMD GPU產能做準備，十分看好客戶的高成長潛力，這意味緯創也投入AMD GPU模組供應鏈，公司並強調不投入散熱、機殼、纜線等周邊零組件的生產，避免與供應鏈夥伴競爭，維持良好的合作關係。

緯創透露，連續兩年伺服器業績倍增後，2026年預估會是雙位數百分比成長。

鴻海則表示，在系統組裝上，集團一直提供客戶速度、品質、工程服務、彈性及成本（SQPEC）五項核心價值，因此才能在組裝市場佔有將近45%的領導地位，同時透過集團內垂直整合元件，以規模、自動化、全球佈局、垂直整合、研發技術5特點確保競爭優勢，目標是提供客戶一站式模組化資料中心解決方案，該部分毛利率將優於平均水準。