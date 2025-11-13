大講堂／科技製造領域狂吸人才 應用端開發怎麼辦？

全球都在發展人工智慧（ＡＩ），台灣自詡為科技島，在ＡＩ產業中扮演重要的電子製造角色；只是，當ＡＩ不再只強調硬體製造，而更重視應用發展時，相關人才哪裡來，又如何培養及留住這些人才，成為全新課題。本報論壇與會者認為，政府也應該慎重審視人才培與產業政策方向，且台灣企業開始走向全世界設廠時，要讓全世界一流人才為台灣企業所用。

蕭菊貞除了拍紀錄片，也在清大任教，在第一線看著青年學子成長，她觀察，ＡＩ在年輕世代的滲透度之快超乎想像，「我們不可能再回到類比時代，最主要是思維模式，在這個大時代要往前邁進」。

但在往前邁進的同時，台灣也應該要思考人才培育政策。蕭菊貞說，「台積電太強了，晶圓製造太強了，說不定輝達來了之後，也都把人吸走，去參與製程、製造。但誰去做軟體部分？誰去做應用端開發或者創意？」

在台灣，甚至連部分高中都已經開設半導體課程，學校教育逐漸把最優秀的年輕人引導到科技製造領域，台灣已有產業發展不均衡的現象。

蕭菊貞指出，「人才培育上，我比較憂心，教育領域沒有系統性地去想這個部分。不過，反過來看，我們基礎工業這麼強，培育人才做ＡＩ應用，應該也比他國有更好的基礎」。

至於許多企業陸續到海外設廠，也有不少言論，擔心人才去了國外，會不會不再回來台灣？

ＡＩ市場高度成長，全世界都在大搶ＡＩ人才。曹世綸認為，這可以從兩個角度來分析，首先，企業到全世界布局，「台灣必須先派遣一些種籽、先遣部隊去，因為市場來得又急又快，沒有辦法訓練馬上上手的人才，第一批核心幹部要把台灣經驗成功複製到海外廠」。此外，當企業已經走向全世界時，也應反向思考，全世界一流的人才，有沒有機會為台灣公司所用。

曹世綸說，「台灣人才其實不太足夠支撐台灣企業，趁台灣公司現在有這麼大的競爭力，這麼大的國際市場知名度，也是百年難得的機遇。」如果全世界的人才，有機會為台企所用，也將為台灣謀求最大發展利益。