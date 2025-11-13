大講堂／AI軍備競賽開打 命運繫於技術發展

全世界都在積極發展人工智慧（ＡＩ），但是，ＡＩ產業究竟會不會迎來泡沫化？與會者普遍認為，產業與股市應該要分開來看，以目前產業發展狀態來看，業者彼此競爭、百花齊放，唯一的憂慮在於ＡＩ應用技術瓶頸能否突破，唯有技術不斷突破，ＡＩ產業才得以長久順利發展。

曹世綸指出，從產業發展來看，目前正是ＡＩ硬體基礎建設的早期，「產業中有幾個重大的變革，從以前沒有電腦、到有電腦，再到所有電腦連網，而現在這個時期，則是讓計算器ＡＩ化。」現在正是ＡＩ軍火競賽的開端，ＡＩ主權化也成為各國政府都在意的發展方向，「大型的雲端業者、很多地區跟國家，都在做ＡＩ相關投資」。

曹世綸對於ＡＩ的長期發展相當樂觀，「在不同科技應用興起的過程中，台灣都有幸參與。在這個大ＡＩ的時代裡，不光是晶片，台灣不管在邏輯、先進封裝領域，台灣都能做主場，ＡＩ伺服器八、九成都是由台灣電子代工業製造，台灣能享受到ＡＩ的成長紅利」。

ＡＩ仍在蓬勃發展階段，從產業巨頭們的資本支出，就可窺見端倪。美國ＡＩ科技巨頭近日陸續公布最新財報，光是微軟、Meta、Google母公司Alphabet三家企業上一季加起來的資本支出就高達七百八十億美元，這些資本支出大多投入長期基礎建設，包含伺服器、資料中心等，更遑論Meta還已在財報會議上率先跟華爾街預告，「二○二六年的資本支出將顯著高於今年，而且資本支出速度還將明顯加快」。

林宏文觀察，世界級的雲端服務公司很早就已經開始積極投資ＡＩ，「這些雲端服務供應商，每一家都是市值上兆美元、或者幾千億元的公司，不只美國，中國大陸企業也都在推動」。早從ChatGPT二○二二年底爆紅開始，這些公司就已經開始積極投資，不過，這些公司並沒有因為大量投資ＡＩ而影響獲利，過去幾年的獲利反而還是非常好，「財務面基礎有支撐，你就不會覺得ＡＩ會出現泡沫」。

在美國ＡＩ科技巨頭中，雖然外界都聚焦在OpenAI、輝達、博通的合作上，但事實上，不只OpenAI，林宏文說，「Google也在跟Anthropic合作，Google要給它一百萬顆ＴＰＵ（張量處理器）、建立算力。」這意味著，市場中不是所有資金都集中在OpenAI跟輝達，「這也代表這個產業正處於百花齊放、春秋戰國的階段，一堆公司搶著進來，而且這些公司實力都很強」。

ＡＩ產業雖然蓬勃發展，但按照歷史經驗，泡沫化經常會發生在不自覺的時刻。林宏文提醒，「泡沫一定會發生，而通常都是大家覺得High到不行、完全忘記自我的時候，那個泡沫會破滅。」只不過，現在的市場中已有不少人開始討論ＡＩ泡沫化，有些投資人早已開始警戒、適度調節手中持股，這也讓ＡＩ泡沫化不會太早發生。

曲建仲提醒，ＡＩ長期發展的重要條件仍在於應用層面，「大家現在還沒辦法感受到ＡＩ有什麼用」。

曲建仲舉例，在電影「鋼鐵人」裡面有一個ＡＩ秘書賈維斯，賈維斯是一個具有學習能力和自主思考的助手，能協助鋼鐵人各項任務，賈維斯也是史塔克企業裡的大腦，會把知識累積起來。這樣的場景，現實生活裡的ＡＩ還做不到。他認為，未來，ＡＩ產業會不會出現泡沫，還要看技術上有沒有突破。未來的兩、三年，將會是ＡＩ產業發展的關鍵指標時期，只有技術上克服困難，ＡＩ產業發展才會順利落實，而降低ＡＩ產業泡沫的風險。