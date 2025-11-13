大講堂／台灣用供應鏈優勢 守住護國神山

全球半導體產業進入重組階段，美國以晶片法案、二三二條款以國家安全為名擬對半導體課徵關稅，目的在推動供應鏈「去中國化」與「在地化」。台積電在美方壓力下大舉赴美投資，行政院再加碼擬在美推動建立「類科學園區」，都使得外界擔心台灣的「護國神山群」恐被連根拔起，現今進入台灣半導體生態重大轉折的階段，也牽動產業主權與地緣政治的再平衡。

台灣半導體產業以台積電為首，外界擔心「護國神山群」移往美國，甚至有所謂「德公（指賴清德總統）移山」之說。由本報舉辦的「聯合大講堂」，本月主題為「晶片保衛戰 守住護國神山群」，特別聚焦全球關注的半導體產業及台積電展開世紀全球大布局，對台灣產業及經濟的深遠影響。論壇邀請全球半導體產業協會台灣區總裁曹世綸、專欄作家林宏文、知識力科技執行長曲建仲，以及紀錄片「造山者」導演蕭菊貞，從不同角度剖析台積電海外布局的深層意涵。四人一致認為，這不僅是一場企業決策，更是國家產業戰略與全球科技權力的較勁。

台灣優勢 供應鏈效率特別好

曹世綸 國際半導體協會台灣區總裁。記者余承翰／攝影

曹世綸表示，先不看地緣政治，半導體產業面對的是市占率挑戰，回到產業鏈問題本身，台灣半導體產業是IC設計、晶圓代工製造與封裝測試，美國則是在系統、IC設計、設備或者材料扮演最重要的角色。

在新冠疫情、美中科技戰之後，產業界在談供應鏈管理，也有很多觀念轉變，以前講效率跟成本，現在談的是國家安全韌性。台灣半導體業的大客戶，例如輝達等希望產品是在美生產。因此相關供應鏈赴美是呼應客戶需求，且當全球各國都把在地化韌性，當成戰略重點角色來看，「台灣不去參與，就會有其他國家（例如南韓）甚至當地國家的廠商，把商機拿走」。

他指出，外界只看到台灣半導體供應鏈完整，卻忽略不是只有台灣有供應鏈，國外本來就有，而且是全球協作。以美國為例，當地就有製造供應鏈，例如英特爾就在亞利桑那，英特爾用的是國際一流的供應鏈。其他國家也都有供應鏈，只是有沒有用到這個技術、機台，或者國外地理區域比較大，人的工作效率跟紀律沒辦法像台灣這麼即時、隨時。台灣的員工願意輪三班，尤其是夜班，因此台灣供應鏈效率特別好。

帶頭赴美 爭取園區最好條件

林宏文 科技專欄作家。 記者余承翰／攝影

林宏文表示，台積電這麼大一家企業赴美投資沒問題，但它的供應鏈很多是中小企業，例如台積電中有個供應鏈叫做德鑫控股，集團中有十八家公司，其中有一間公司一年營收不到十億元，放到國際上更是小到不能再小的公司，因此他們是十八家公司要一起去、設一個辦公室。但是外界把這些想成設一整個園區，連園區都搬到美國，因此就嚇壞了，擔心台灣被掏空，其實這是政治意識在想這個問題。

即使科學園區在台灣做得這麼成功，在美國複製此一模式就會成功嗎？不一定。有很多原因才造就台灣科學園區的成功，例如工研院當年把技術引進台灣，它不是實驗室的東西，一定要商業化，所以spin-off（分拆）聯電、光罩、台積電等，加上早期稅務的優惠、投資抵減，還有一個很重要的就是員工分紅配股。使得這些專業經理人比創業家還更有錢，這造就了產業發展，還有資本市場。美國有資本市場，法規也在修，但是「最重要是人，美國現在缺製造業的人」。

曲建仲 知識力科技公司執行長。 記者余承翰／攝影

曲建仲指出，台積電赴美，中小企業供應鏈勢必跟著過去，但不可能逐一跟美國政府談，由政府去幫中小企業談，土地、廠房，甚至補助。至於外界擔心美國具有半導體完整供應鏈時，台灣重要性是不是就降低？任何一個商業決策都有優缺點，必須要在優缺點之間取捨，台積電帶頭去，可為設立園區爭取最好條件。

竹科模式 非任何國家能複製

蕭菊貞 紀錄片「造山者」導演。 記者余承翰／攝影

蕭菊貞則從紀錄片觀察出發，她指出台積電的成功不只是技術，而是建立在完整產業群聚的集體力量之上。竹科的模式，是台灣半導體最珍貴的資產。從材料、封測到設備，這種高度緊密的供應鏈，讓台積電能快速修正、維持高良率，這不是任何國家一夕之間能複製的。