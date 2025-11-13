鴻海展望報佳音 破除泡沫化疑慮 明年AI非常樂觀
鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（12）日於法說會表示，AI需求強勁，本季營運將顯著成長，看好明年客戶端對AI機櫃需求倍增，樂觀看待2026年，對明年AI市場發展非常看好，鴻海將與客戶緊密合作，切入更多元方案，取得更多元訂單。
近期市場瀰漫AI投資泡沫化疑慮，鴻海為全球最大AI伺服器組裝廠，與全球重量級大廠都有業務往來，劉揚偉昨天釋出樂觀看法，有助提升多頭信心。
鴻海統計，原訂今年全年AI伺服器營收達兆元的目標，已提前在前三季達陣，其中，第3季AI機櫃出貨季增300%，凸顯AI市場火熱。就本季營運來看，不僅AI客戶拉貨動能延續，鴻海並上調今年消費智能產品展望，由稍微衰退上修至持平，AI伺服器強勁需求帶動下，今年雲端網路產品將展現強勁成長力道。
展望2026年，劉揚偉強調，AI產業發展、政經局勢及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，以AI產業發展最為正向且關鍵，將與主要客戶開展更緊密的合作，AI機櫃產品線也從GPU延伸至ASIC解決方案。
劉揚偉認為，2026年AI投資動能強勁，產業將持續快速成長，尤其美國前五大雲端服務供應商（CSP）資本支出上調至6,000億美元，加上主權AI需求，未來兩到三年可達到1兆美元市場規模，鴻海樂觀期待。
他說，客戶對算力需求強勁，今年AI伺服器機櫃需求預估達3萬到5萬機櫃，明年有望倍增至5萬到6萬櫃，這已經是相當保守，樂觀者甚至預估可達10萬櫃。
劉揚偉透露，鴻海過去一年擴大投資，包括美國德州、加州、俄州與威州，持續擴建以滿足客戶迫切需求，而且新一代機櫃（輝達GB300）的良率大幅提升，達到既有水準。今年第4季新一代機櫃快速爬坡，季對季將高雙位數成長，未來一到兩季，新一代機櫃出貨持續增加。
鴻海亦積極參與美、日、台的主權AI專案，預計2026年AI伺服器市占率將較現有四成進一步提升。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 iPhone 20告別瀏海與挖孔！蘋果首款全螢幕無開孔手機長這樣
📢 懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道
📢 三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人
📢 蘋果HomePod mini 2「推出機率更高」！零售商「停產」洩密 新品功能曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言