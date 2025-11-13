聽新聞
AI伺服器 客戶需求強勁

聯合報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導

ＡＩ伺服器大廠廣達緯創昨日召開法說會，廣達指出，隨著客戶需求強勁，目前ＡＩ伺服器訂單直達二○二七年，廣達明年ＡＩ伺服器產能可望較今年翻倍成長，預期二○二六年ＡＩ相關營收業績年增幅可望達到「三位數百分比」，緯創也樂觀看待ＡＩ伺服器成長，明年再拚三位數成長，保底雙位數成長。

廣達財務長楊俊烈強調，廣達二○二四年、二○二五年在ＡＩ熱潮推動下，營運維持高速成長，放眼未來，ＡＩ仍是集團高速成長引擎。

受惠客戶新訂單增加，廣達預期明年ＡＩ相關營收將呈三位數成長，ＡＩ伺服器業績占伺服器業務將達八成。

據了解，廣達今年前三季ＡＩ伺服器占整體伺服器業務比重已達七成，雖然通用型伺服器出貨量能第四季將放緩，但廣達預估，今年ＡＩ伺服器業績可望維持先前預期的三位數年成長，伺服器整體業務季增雙位數。

受惠客戶訂單持續升溫，數家新客戶專案正陸續進入出貨階段，廣達訂單能見度直達二○二七年，目前輝達GB三○○正逐步進入量產階段，預期明年起交機速度將加速，且明年下半年輝達下一代Vera Rubin架構的ＡＩ伺服器產品將開始量產，推動廣達ＡＩ伺服器出貨動能維持高檔。

緯創表示，隨著ＡＩ伺服器營收比重提升，毛利率將會持續提高。第四季預估仍會維持成長，而明年除了第一季呈現季持平的情況以外，後續預估將呈現逐季成長趨勢。

緯創總經理林建勳表示，緯創已經連續兩年都繳出年增三位數以上的亮眼成績，至於明年，由於現在營收體量過大，不敢保證能維持三位數成長，不過公司仍會將其設定為目標，且明年保底雙位數成長。

緯創近日公告將在竹北進行擴廠，公司表示，是為了另一大客戶所準備。同時，緯創也宣布，明年將在達拉斯配合輝達進行生產，並表示客戶相當理解美國生產成本較高，在美國生產的利潤率並不會比台灣來的低。

零組件供應鏈方面，公司表示目前只有記憶體較為吃緊，而針對記憶體漲價是否會影響毛利，公司指出目前記憶體都是由客戶自行採購，因此對於公司生產成本毫無影響。同時公司也強調不打算切入周邊零組件製造，而是堅持以合作的方式，建立穩定生態系，大家共同成長。

