快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

廣達資本支出 將連兩年創高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

廣達（2382）AI伺服器接單旺，今年資本支出將達200億元，創新高，預估明年資本支出將比今年更多，連兩年改寫新猷，以因應AI伺服器市場未來數年龐大訂單需求。

廣達已經順利打入Google、微軟及甲骨文等雲端服務供應商（CSP）供應鏈，供貨輝達HGX及GB200等AI伺服器產品。

廣達在L6、L10等AI伺服器領域皆有布局，由於系統整合及代工組裝等技術難度不斷提升，交期精準及成本控制已經成為代工大廠的關鍵技術能力之一，自動化技術、電力基礎建設將成未來代工大廠投入資本支出預算重點。

廣達強調，在AI伺服器製造領域持續領先，建構AI基礎設施已是資本密集大廠的關鍵要素之一。即便未來AI伺服器採購生態出現變革，有能力面對所有挑戰。

AI 伺服器 廣達
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

甭每次都靠輝達 蘇姿丰開金口也有效！台指期夜盤大漲逾百點

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

影／李四川坐鎮！新壽解約案審查 市府對分手帳單態度曝光

軟銀賣輝達股套現58億美元 市場揣測孫正義為打造 AI 版圖預作準備

相關新聞

鴻海最強Q3 三率三升…前三季賺逾一股本

鴻海AI伺服器業務大發威，昨（12）日於法說會公布第3季「三率三升」，稅後純益季增三成、達576.73億元，為「歷年最強...

大講堂／台灣用供應鏈優勢 守住護國神山

全球半導體產業進入重組階段，美國以晶片法案、二三二條款以國家安全為名擬對半導體課徵關稅，目的在推動供應鏈「去中國化」與「...

明年AI 鴻海劉揚偉樂觀看待

鴻海董事長劉揚偉昨日指出，人工智慧（ＡＩ）產業發展、政經局勢及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，其中，以ＡＩ產業發展最...

和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」

和碩昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較...

仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠

代工廠仁寶昨（12）日公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利19.47億元，相較今年第2季成長三倍。仁寶為了擴大伺服器業務布...

穎崴2025年前三季賺逾三股本

穎崴昨（12）日召開董事會公布財報，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元，季增18.53%、年減6.53 %；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。