廣達資本支出 將連兩年創高
廣達（2382）AI伺服器接單旺，今年資本支出將達200億元，創新高，預估明年資本支出將比今年更多，連兩年改寫新猷，以因應AI伺服器市場未來數年龐大訂單需求。
廣達已經順利打入Google、微軟及甲骨文等雲端服務供應商（CSP）供應鏈，供貨輝達HGX及GB200等AI伺服器產品。
廣達在L6、L10等AI伺服器領域皆有布局，由於系統整合及代工組裝等技術難度不斷提升，交期精準及成本控制已經成為代工大廠的關鍵技術能力之一，自動化技術、電力基礎建設將成未來代工大廠投入資本支出預算重點。
廣達強調，在AI伺服器製造領域持續領先，建構AI基礎設施已是資本密集大廠的關鍵要素之一。即便未來AI伺服器採購生態出現變革，有能力面對所有挑戰。
