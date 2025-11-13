明年AI 鴻海劉揚偉樂觀看待

鴻海董事長劉揚偉昨日指出，人工智慧（ＡＩ）產業發展、政經局勢及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，其中，以ＡＩ產業發展最為正向且關鍵。受惠於ＡＩ需求強勁，鴻海本季營運顯著成長，劉揚偉樂觀看待二○二六年展望，他也預告，將於十一月廿一日舉辦的年度科技日上，宣布OpenAI的合作案，「請大家拭目以待。」

近期市場瀰漫ＡＩ投資泡沫化疑慮，鴻海為全球最大ＡＩ伺服器組裝廠，與全球重量級大廠都有業務往來，劉揚偉昨日在法說會中釋出樂觀看法。

鴻海統計，原訂今年全年ＡＩ伺服器營收達到一兆元的目標，已提前在前三季達陣，其中，第三季ＡＩ機櫃出貨季增百分之三百，凸顯ＡＩ市場火熱。就本季營運來看，不僅ＡＩ客戶拉貨動能延續，鴻海並上調今年消費智能產品展望，由稍微衰退上修至持平，ＡＩ伺服器強勁需求帶動下，今年雲端網路產品將展現強勁成長力道。

展望二○二六年，劉揚偉認為，ＡＩ投資動能強勁，產業將持續快速成長，尤其美國前五大雲端服務供應商（ＣＳＰ）資本支出上調至六千億美元，加上主權ＡＩ需求，使得未來兩到三年的市場規模可達到一兆美元，鴻海也樂觀期待。

劉揚偉透露，鴻海過去一年擴大投資，包括美國德州、加州、俄州與威州，持續擴建以滿足客戶迫切需求，而且新一代機櫃（輝達GB三○○）的良率大幅提升，達到既有水準。

鴻海亦積極參與美、日、台主權ＡＩ專案，預計二○二六年ＡＩ伺服器市占率將較現有四成進一步提升。同時，鴻海與輝達合作打造超級算力中心，並成為輝達在台第一家雲端合作夥伴，展現作為「主權ＡＩ領頭羊」的角色。

此外，OpenAI近期在市場大舉攻城掠地，並與輝達、超微、亞馬遜ＡＷＳ等科技巨頭結盟，奪下數百億美元訂單，成為業界當紅炸子雞，OpenAI執行長奧特曼並於九月底閃電來台拜會鴻海，市場高度期待與鴻海後續合作。

劉揚偉昨日強調：「我們一定會和OpenAI合作」。OpenAI的目標是在美洲創造一ＧＷ（十億瓦）算力，換算約五百億美元，這是相當龐大的規模，反映算力需求強烈急迫感。

劉揚偉說，ＡＩ發展才剛開始，從ＡＮＩ（弱ＡＩ）到ＡＧＩ（強ＡＩ），再到ＡＳＩ（超級ＡＩ），再進入到各種模型，進化到ＡＩ代理模型，未來發展到實體ＡＩ，都會呈現爆炸性成長，鴻海將是主要供應商。

他提到，鴻海希望扮演統包角色，只要交給鴻海，就可以把資料中心建立起來，將全力協助客戶，達成算力建置目標，例如鴻海負責ＡＩ機櫃冷卻系統等；至於機電工程、冷卻，安全防護系統等，則交給鴻海的合作夥伴執行，合作效益明年顯現。