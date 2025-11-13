快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

廣達伺服器接單旺 能見度看到2027 明年AI業績看增三位數

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
廣達12日召開法說會，公司表示，隨著客戶需求強勁，AI伺服器訂單能見度直達2027年。聯合報系資料照
廣達（2382）昨（12）日召開法說會，公司表示，隨著客戶需求強勁，AI伺服器訂單能見度直達2027年，廣達明年AI伺服器產能可望較今年翻倍成長，預期2026年AI相關營收業績年增幅可望達到「三位數百分比」（即倍數以上增長）。

廣達財務長楊俊烈說，廣達2024年、2025年在AI熱潮推動下，營運維持高速成長，放眼未來，AI仍是集團高速成長引擎。

受惠客戶新單增加，廣達預期，明年AI相關營收將呈現三位數成長。

其中，AI伺服器貢獻業績占伺服器業務將達八成。

據了解，廣達今年前三季AI伺服器占整體伺服器業務比重已達七成，雖然通用型伺服器出貨量能第4季將放緩，但廣達預估，今年AI伺服器業績可望維持先前預期的三位數年成長，伺服器整體業務季增雙位數。

受惠客戶訂單持續升溫，數家新客戶專案正陸續進入出貨階段，廣達訂單能見度直達2027年，目前輝達GB300正逐步進入量產階段，預期明年起交機速度將加速，且明年下半年輝達下一代Vera Rubin架構的AI伺服器產品將開始量產，推動廣達AI伺服器出貨動能維持高檔。

ASIC為基礎的AI伺服器業務方面，楊俊烈表示，今年已經與多家客戶合作並開始量產出貨，推估2026年ASIC伺服器出貨可望倍數成長，雖然現階段占營收比重不高，未來會持續與客戶合作，擴大份額。

筆電代工業務方面，楊俊烈推估，明年將與整體市場表現相仿，仍有機會持續成長，但由於AI營收成長動能相當迅速，預期筆電營收將會降至兩成以下。

