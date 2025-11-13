快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）看旺明年A1市況之餘，也將再增添大單。鴻海董事長劉揚偉昨（12）日預告，將於11月21日舉辦的年度科技日上，宣布與OpenAI相關的合作案，「請大家拭目以待。」

OpenAI近期在市場大舉攻城掠地，並與輝達、超微、亞馬遜AWS等科技巨頭結盟，奪下數百億美元訂單，成為業界當紅炸子雞，OpenAI執行長奧特曼並於9月底閃電來台拜會鴻海，市場高度期待與鴻海後續合作。

劉揚偉昨日強調：「我們一定會和OpenAI合作」。OpenAI的目標是在美洲創造1GW（10億瓦）算力，換算約500億美元，這是相當龐大的規模，反映算力需求強烈急迫感。

劉揚偉說，AI發展才剛開始，從ANI（弱AI）到AGI（強AI），再到ASI（超級AI），再進入到各種模型，進化到AI代理模型，未來發展到實體AI，都會呈現爆炸性成長，鴻海將是主要供應商，全力協助夥伴達成算力建置目標。

談到攜手東元開發AI資料中心模組化的進度，劉揚偉透露，今年鴻海科技日上，外界將會感受到鴻海在AI資料中心的垂直整合能力，會看到AI模組化產品，「連我自己都驚訝」。

他提到，鴻海希望扮演統包角色，只要交給鴻海，就可以把資料中心建立起來，將全力協助客戶，達成算力建置目標。

AI 鴻海 劉揚偉
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

OpenAI執行長喊話川普政府 奧特曼籲AI基建享投資抵減

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

劉揚偉看生成式AI 帶來了「創造性破壞」

相關新聞

鴻海最強Q3 三率三升…前三季賺逾一股本

鴻海AI伺服器業務大發威，昨（12）日於法說會公布第3季「三率三升」，稅後純益季增三成、達576.73億元，為「歷年最強...

大講堂／台灣用供應鏈優勢 守住護國神山

全球半導體產業進入重組階段，美國以晶片法案、二三二條款以國家安全為名擬對半導體課徵關稅，目的在推動供應鏈「去中國化」與「...

明年AI 鴻海劉揚偉樂觀看待

鴻海董事長劉揚偉昨日指出，人工智慧（ＡＩ）產業發展、政經局勢及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，其中，以ＡＩ產業發展最...

和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」

和碩昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較...

仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠

代工廠仁寶昨（12）日公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利19.47億元，相較今年第2季成長三倍。仁寶為了擴大伺服器業務布...

穎崴2025年前三季賺逾三股本

穎崴昨（12）日召開董事會公布財報，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元，季增18.53%、年減6.53 %；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。