鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

鴻海（2317）看旺明年A1市況之餘，也將再增添大單。鴻海董事長劉揚偉昨（12）日預告，將於11月21日舉辦的年度科技日上，宣布與OpenAI相關的合作案，「請大家拭目以待。」

OpenAI近期在市場大舉攻城掠地，並與輝達、超微、亞馬遜AWS等科技巨頭結盟，奪下數百億美元訂單，成為業界當紅炸子雞，OpenAI執行長奧特曼並於9月底閃電來台拜會鴻海，市場高度期待與鴻海後續合作。

劉揚偉昨日強調：「我們一定會和OpenAI合作」。OpenAI的目標是在美洲創造1GW（10億瓦）算力，換算約500億美元，這是相當龐大的規模，反映算力需求強烈急迫感。

劉揚偉說，AI發展才剛開始，從ANI（弱AI）到AGI（強AI），再到ASI（超級AI），再進入到各種模型，進化到AI代理模型，未來發展到實體AI，都會呈現爆炸性成長，鴻海將是主要供應商，全力協助夥伴達成算力建置目標。

談到攜手東元開發AI資料中心模組化的進度，劉揚偉透露，今年鴻海科技日上，外界將會感受到鴻海在AI資料中心的垂直整合能力，會看到AI模組化產品，「連我自己都驚訝」。

他提到，鴻海希望扮演統包角色，只要交給鴻海，就可以把資料中心建立起來，將全力協助客戶，達成算力建置目標。