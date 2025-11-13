鴻海最強Q3 三率三升…前三季賺逾一股本

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海AI伺服器業務大發威，昨（12）日於法說會公布第3季「三率三升」，稅後純益季增三成、達576.73億元，為「歷年最強第3季」，並且是2019年首季以來最佳，每股純益4.15元；前三季賺逾一個股本，稅後純益1,441.41億元，年增35%，每股純益10.38元。

資本支出方面，鴻海財務長黃德才表示，今年前三季資本支出約1,128億元，年成長17%，2025全年資本支出將年增20％，2026年維持成長趨勢。

鴻海統計，第3季稅後純益年增17%，毛利率6.35%，季增0.02個百分點，年增0.16個百分點；營益率3.43%、季增0.27個百分點，年增0.47百分點；淨利率2.8%，季增0.33個百分點，年增0.14個百分點。

鴻海是台灣主要AI伺服器代工廠中，少數第3季「三率三升」，且繳出「年季雙增」成績單的業者，展現AI伺服器代工龍頭氣勢。

鴻海分析，第3季產品營收比重為：消費智能產品占37%、雲端網路產品42%、電腦終端產品15%、元件其他產品6%，可以看出，以AI伺服器為出貨主力的雲端網路產品，已成為鴻海最大營收來源，也是推動明年業績成長最重要的產品。

鴻海統計，前三季毛利率6.27%，年減0.03個百分點；營益率3.16%，年增0.28個百分點；淨利率2.62%，年增0.37個百分點。

法人關注AI伺服器業務需要龐大資金周轉，黃德才透露，籌資方面，將透過國內外債市、銀行聯貸，以及尋找策略夥伴，來找到適合投資項目。鴻海昨天並公告，董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過500億元。

鴻海昨天也公告增資巴西子公司Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda.約22.50億美元（約新台幣700億元），主要目的是增資子公司以償還債務。

由於地緣政治關係持續緊張，目前鴻海iPhone生產基地以中國大陸與印度為主，巴西也有生產iPhone以供應南美市場，未來鴻海是否擴大巴西工廠生產規模，值得關注。

