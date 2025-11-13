超微下世代CPU 牽緊台積的手

超微11日宣示AI業務大成長目標之餘，也揭露其中央處理器（CPU）最新發展藍圖，預定2026年推出的Zen 6架構處理器，確認採用台積電2奈米製程打造，後續的Zen 7架構處理器將採用「未來製程」。

超微雖然未公布具體細節，業界預料仍將由台積電（2330）代工，延續雙方長期合作關係。

超微是台積電2奈米製程首家高速運算（HPC）客戶，超微執行長蘇姿丰在今年中於「Advancing AI 2025大會」已先預告，明年推出下一代Zen 6架構EPYC伺服器處理器「Venice」，以台積電2奈米製程打造，比現今一代處理器的運算效能提升七成。蘇姿丰並透露在Venice之後，還將推出更新的伺服器處理器「Verano」。

外電報導，超微明年亮相的Zen 6架構處理器，將是業界首款採用台積電2奈米製程的產品，將同時應用於Ryzen與EPYC兩大產品線，涵蓋桌上型Olympic Ridge、行動版Medusa Point，以及伺服器用的Venice系列。

在資料中心領域，根據超微規畫，明年將推出下一代AI加速器Instinct MI400系列，搭配伺服器處理器Venice，及新一代AI網路介面卡（NIC）「Pensando Vulcano」等，將共同組成最新一代AI機架系統「Helios」，劍指競爭對手輝達的Vera Rubin平台產品。

超微技術長佩博馬斯特強調，Zen 6與Zen 6c架構產品系列將實現更高的每周期執行指令數（IPC）與效能提升，並為Ryzen及EPYC系列處理器陣容擴充AI功能。

超微首度確認更新一代Zen 7架構，在路線圖中被列為「未來節點」與「次世代」設計，將導入更先進的AI運算單元與Matrix Engine，以支撐資料中心與AI伺服器的需求，意味標準CPU核心將朝向深度AI整合轉型。超微的Zen 7架構預期將首先應用於後續更下一世代伺服器處理器EPYC Verano，但具體規格仍待後續公布。