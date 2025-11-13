快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

穎崴2025年前三季賺逾三股本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（12）日召開董事會公布財報，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元，季增18.53%、年減6.53 %；毛利率為42%，季減少7個百分點、年增加1個百分點；歸屬母公司稅後淨利為3.72億元；季增約八成，年減少約8%，單季每股稅後純益達10.43元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利累計約18.89億元，年成長約43.6%；每股稅後純益為33.4元，均創新高。

公司說明，毛利率季減係因MEMS垂直探針卡產品線初期建置及學習成本較高所致，然其他各大產品線包括Coaxial高階測試座、Cobra垂直探針卡及接觸元件等皆維持合理健康的毛利率，前三季營收及獲利皆創下歷年同期新高。

研究機構預估，受惠於人工智慧和實體人工智慧推動，半導體產業將在2030年達到1兆美元，然根據產業人士於GSA亞太半導體領袖論壇指出，在人工智慧及其所需的基礎設施支出帶動，在這樣的市場規模會提前達陣，先進封裝在AI製造扮演驅動引擎角色，穎崴「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」同步卡位AI驅動的半導體浪潮等新一代AI、HPC應用。

半導體 AI
鴻海最強Q3 三率三升…前三季賺逾一股本

鴻海AI伺服器業務大發威，昨（12）日於法說會公布第3季「三率三升」，稅後純益季增三成、達576.73億元，為「歷年最強...

大講堂／台灣用供應鏈優勢 守住護國神山

全球半導體產業進入重組階段，美國以晶片法案、二三二條款以國家安全為名擬對半導體課徵關稅，目的在推動供應鏈「去中國化」與「...

明年AI 鴻海劉揚偉樂觀看待

鴻海董事長劉揚偉昨日指出，人工智慧（ＡＩ）產業發展、政經局勢及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，其中，以ＡＩ產業發展最...

和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」

和碩昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較...

仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠

代工廠仁寶昨（12）日公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利19.47億元，相較今年第2季成長三倍。仁寶為了擴大伺服器業務布...

穎崴2025年前三季賺逾三股本

穎崴昨（12）日召開董事會公布財報，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元，季增18.53%、年減6.53 %；...

