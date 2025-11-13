穎崴2025年前三季賺逾三股本
穎崴（6515）昨（12）日召開董事會公布財報，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元，季增18.53%、年減6.53 %；毛利率為42%，季減少7個百分點、年增加1個百分點；歸屬母公司稅後淨利為3.72億元；季增約八成，年減少約8%，單季每股稅後純益達10.43元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利累計約18.89億元，年成長約43.6%；每股稅後純益為33.4元，均創新高。
公司說明，毛利率季減係因MEMS垂直探針卡產品線初期建置及學習成本較高所致，然其他各大產品線包括Coaxial高階測試座、Cobra垂直探針卡及接觸元件等皆維持合理健康的毛利率，前三季營收及獲利皆創下歷年同期新高。
研究機構預估，受惠於人工智慧和實體人工智慧推動，半導體產業將在2030年達到1兆美元，然根據產業人士於GSA亞太半導體領袖論壇指出，在人工智慧及其所需的基礎設施支出帶動，在這樣的市場規模會提前達陣，先進封裝在AI製造扮演驅動引擎角色，穎崴「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」同步卡位AI驅動的半導體浪潮等新一代AI、HPC應用。
