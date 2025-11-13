快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠

經濟日報／ 記者蘇嘉維劉芳妙／台北報導

代工廠仁寶（2324）昨（12）日公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利19.47億元，相較今年第2季成長三倍。仁寶為了擴大伺服器業務布局，同時宣布將擴大對美國廠的現金增資案，金額將高達4.25億美元，該資金應為德州新廠需求。

根據第3季財報，仁寶單季合併營收1,871.20億元、季增3.7％、年減23.4％，毛利率5.7％、季減0.2個百分點、年增0.7個百分點，單季歸屬母公司淨利19.47億元、年減41.6％，不過相較今年第2季大幅成長303.6％，每股淨利0.45元。

累計今年前三季合併營收為5,666.61億元、年減16.8％，平均毛利率5.6％、年成長0.6個百分點，歸屬母公司淨利46.21億元，獲利表現相較去年同期大幅減少43％，每股淨利1.06元。

法人指出，仁寶今年第3季獲利相較第2季大幅成長主要關鍵為新台幣兌美元匯率走弱，因此帶來匯率回沖效益，不過觀察今年前三季獲利表現則受到筆電代工市場持續走弱帶來的負面影響。

不過，值得注意的是，仁寶當前已經傳出拿下戴爾（Dell）伺服器代工大單，且當前正積極赴美投資，其中仁寶德州新廠最快將在明年上半年投入量產。仁寶昨日同步公告將對旗下美國子公司Compal USA Holding Inc、Compal USA Technology Inc辦理現金增資4.25億美元（約新台幣131.75億元）。

金仁寶集團另一成員，電源大廠康舒科技昨（12）日董事會決議通過，斥資12億元參與關係人金仁寶總部資產開發股份有限公司之現金增資。

康舒表示，目前在金仁寶資產公司的持股比例為30%。為因應興建集團營運總部大樓（北投士林科技園區T16基地）開發資金需求，擬以每股10元參與認購金仁寶資產公司現金增資，預估投資金額12億元，參與增資後，康舒持股比例維持30%，持股2.9億餘股，主要因應金仁寶資產公司未來開發及營運需求，參與該現增案對公司財務及業務無重大影響。

康舒預計今天召開法說會，公布上季財報，並釋出最新營運展望。康舒第3季營收80.71億元，季增近一成，年減4.2%，主要來自伺服器電源與美國資料中心電源出貨成長帶動。

仁寶 增資
相關新聞

大講堂／台灣用供應鏈優勢 守住護國神山

全球半導體產業進入重組階段，美國以晶片法案、二三二條款以國家安全為名擬對半導體課徵關稅，目的在推動供應鏈「去中國化」與「...

明年AI 鴻海劉揚偉樂觀看待

鴻海董事長劉揚偉昨日指出，人工智慧（ＡＩ）產業發展、政經局勢及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，其中，以ＡＩ產業發展最...

和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」

和碩昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較...

仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠

代工廠仁寶昨（12）日公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利19.47億元，相較今年第2季成長三倍。仁寶為了擴大伺服器業務布...

穎崴2025年前三季賺逾三股本

穎崴昨（12）日召開董事會公布財報，2025年第3季合併營收為新台幣18.04億元，季增18.53%、年減6.53 %；...

鴻海展望報佳音 破除泡沫化疑慮 明年AI非常樂觀

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日於法說會表示，AI需求強勁，本季營運將顯著成長，看好明年客戶端對AI機櫃需求倍增，樂觀看待2...

