和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。 記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。 記者吳凱中／攝影

和碩（4938）昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較上季在毛利率、營益率及淨利率「三率三升」，稅後純益為45.45億元，季增1,483.6%、年增5.8%，為近五季新高，每股純益達1.69元。

和碩今年第3季毛利率4.2%，季增1.1個百分點、年增0.1個百分點，主要受惠產品組合優化；營業利益32.18億元，季增118.8%，年減11.6%；營益率1.2%，季增0.6個百分點、與去年同期持平。

和碩今年第3季業外收益44.57億元，季增1,614.2%、年增51.7%。相比上季度，第3季除了沒有匯率大幅波動問題外，和碩先前處分部分立訊持股，也是帶動業外收益提升的一大關鍵；淨利率1.8%，季增1.7個百分點、年增0.3個百分點。

累計和碩今年前三季毛利率3.7%，年減0.6個百分點；營業利益71.72億元，年減25.3%；營益率0.9%，年減0.3個百分點；稅後純益91.36億元，年減30.5%；淨利率1.1%，年減0.5個百分點；每股純益為3.42元。

從和碩產品組合來看，截至今年第3季，通訊產品（主要為iPhone組裝）依然為和碩營收最大宗來源、比重達60%，資訊產品為14%、消費性產品8%及其他業務18%（包含車用電子）。

法人分析，由於近年iPhone已過高速增長期，加上地緣政治變化，蘋果積極擴大供應商，讓和碩集團決定慢慢淡出iPhone代工業務，但截至今年第3季，和碩通訊業務比重仍高達六成，成為營運風險之一。

展望後市，和碩共同執行長鄧國彥表示，今年第4季NB進入傳統淡季，預估該產品將呈現季減，但伺服器、主機板則會成長，故資訊產品整體營收仍將優於第3季。

消費性電子方面，在遊戲機需求加持下，也會季增長；通訊業務則因手機旺季，表現也會優於上季度。

展望2026年營運，鄧國彥指出，預估資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，而伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品則主要受惠新產品及新客戶加入，因此該業務預期也將成長。

在通訊業務方面，和碩網通產品線今年下半年已回到穩定成長軌道，預期2026年表現也會不錯。至於智慧手機業務，和碩則未釋出明確方向。

和碩
