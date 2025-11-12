台灣大：3大引擎成長 5G滲透率43%

快訊

中央社／ 台北12日電

台灣大哥大3大成長引擎同步推進，第3季每股賺新台幣1.19元，智慧型手機5G滲透率穩步提升至43%，家用寬頻300Mbps以上訂戶數年增29%，新科技事業營收年增達11%；台灣大總經理林之晨表示，電信業務獲利可望持續穩步成長。

台灣大哥大今天召開第3季線上法說會，合併營收新台幣463.4億元，營業利益51.2億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）106.3億元，稅後淨利36.1億元，每股盈餘（EPS）1.19元。

累計前3季台灣大合併營收1419.8億元，營業利益154.4億元，年增4%；稅後淨利105.6億元，年增2%；EPS為3.49元，年增2%，若排除一次性收益影響，年增達9%。

台灣大表示，3大成長引擎同步推進，與去年同期相比，行動服務營收年增2%、家用寬頻營收年增3%、新科技事業營收年增11%；電信EBITDA年增5%；若排除一次性收益影響，稅後淨利年增則達3%。

行動業務方面，台灣大表示，智慧型手機5G滲透率穩步提升至43%，4G用戶續約升轉5G後，月租費平均上升49%，推升智慧型手機月租用戶ARPU年增2%，行動服務營收穩健成長，5G用戶的營收貢獻占整體行動服務營收比重擴大至67%。

家用寬頻部分，台灣大表示，高頻寬需求持續推升，第3季300Mbps以上訂戶數年增達29%，進一步推升寬頻上網營收至6.14億元，年增3%。有線電視業務方面，EBITDA達7.88億元。

新科技事業部分，台灣大說明，第3季營收年增達11%，展現多元成長動能，包含電信帳單代收代付（DCB）、品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3應用與電動車充電服務等業務。

台灣大總經理林之晨表示，在電信市場的良性發展及營運成本的嚴謹控管下，電信業務獲利可望持續穩步成長，台灣大產品與服務，搭配策略合作業者推出的解決方案，將持續創造穩健的自由現金流，不僅支持股利發放，可投資於核心及新興業務的發展。

4G 台灣大哥大 營收
