數字科技將投資JC Nexus Fund 私募基金700萬美元
生活平台業者數字（5287）科技12日公告，將投資JC Nexus Fund私募基金700萬美元（約新台幣2.17億元），主要目的為長期投資。
數字科技先前公布第3季財報，受惠暑期線上遊戲寶物交易與打工及短期人力需求熱絡，旗下站台「寶物交易」、「小雞上工」與「100室內設計」持續深耕帶動營收。第3季合併營收5.92億元、營業利益2.58億元、稅後淨利2.20億元，年增率分別為1%、8%與7%，每股純益3.67元，營收創單季歷史次高，營業淨利與稅後淨利創單季歷史新高。今年前三季稅後淨利5.96億元，年增率5%，前三季每股純益9.92元。
累計前三季各平台營收比重，591房屋69%、8591寶物15%、8891汽車10%與518熊班暨人力平台6%。累計今年1-10月合併營收19.36億元，年增率2.85%。
數字科技今年積極投入AI技術，陸續推出「591 AI助手」、518熊班推出「MBTI職場性格分析」、「AI履歷匯入」、「AI自傳助手」，與「小雞上工」、「找師傅」與「出任務」等導入AI全面優化用戶體驗平台，憑藉服務多元與產品創新，維持高度使用黏著度。
