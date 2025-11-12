陳盛中資安長將出任彩晶總經理
彩晶（6116）董事會12日通過總經理任命案，由原副總經理及資安長陳盛中出任，這項人事案將於11月15日生效。彩晶並通過今年第3季財報；累計今年前三季稅後純損13.07億元，虧損較去年同期收斂；EPS為-0.46元。
彩晶董事長焦佑麒原兼任總經理一職，今天董事會通過新任總經理任命案，由曾任奇美電子LCD廠廠長、華星光電技術公司（TCL）資深副總經理、格創東智科技公司副總裁的陳盛中出任。陳盛中是台灣大學機械所碩士、及取得中歐國際工商學院企業管理碩士在職專班（EMBA）學位。
彩晶今天並公布今年第3季營運結果，合併營收27.63億元，季減8%。營業毛損4.61億元， 營業損失9億元，本期淨利為3.28億元，基本每股盈餘為0.11元。2025年第3季底每股淨值為11.59元 。第3季毛損率、營業損失率、營業損失折舊攤銷率 ( EBITDA）及淨利率分別為-17%、-33%、-6% 及12% 。
彩晶表示，2025年第3季總出貨量較第2季減少7.14%，約328萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金28元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為6,910萬片，大尺寸面板出貨量約為54萬片；Hannspree自有品牌產品出貨量為2萬台。
在產品組合方面，6吋（含）以下手機面板產品占總銷售金額23%；6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額67%；11吋以上大尺寸面板產品占10% 。
