快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

陳盛中資安長將出任彩晶總經理

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

彩晶（6116）董事會12日通過總經理任命案，由原副總經理及資安長陳盛中出任，這項人事案將於11月15日生效。彩晶並通過今年第3季財報；累計今年前三季稅後純損13.07億元，虧損較去年同期收斂；EPS為-0.46元。

彩晶董事長焦佑麒原兼任總經理一職，今天董事會通過新任總經理任命案，由曾任奇美電子LCD廠廠長、華星光電技術公司（TCL）資深副總經理、格創東智科技公司副總裁的陳盛中出任。陳盛中是台灣大學機械所碩士、及取得中歐國際工商學院企業管理碩士在職專班（EMBA）學位。

彩晶今天並公布今年第3季營運結果，合併營收27.63億元，季減8%。營業毛損4.61億元， 營業損失9億元，本期淨利為3.28億元，基本每股盈餘為0.11元。2025年第3季底每股淨值為11.59元 。第3季毛損率、營業損失率、營業損失折舊攤銷率 ( EBITDA）及淨利率分別為-17%、-33%、-6% 及12% 。

彩晶表示，2025年第3季總出貨量較第2季減少7.14%，約328萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金28元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為6,910萬片，大尺寸面板出貨量約為54萬片；Hannspree自有品牌產品出貨量為2萬台。

在產品組合方面，6吋（含）以下手機面板產品占總銷售金額23%；6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額67%；11吋以上大尺寸面板產品占10% 。

總經理 彩晶
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

GOGOLOOK 財報／本業連三季獲利 前三季營業利益為同期新高

前書記官偷拍已入獄 另涉貪今庭審爆哭「久沒見孩子」求輕判

智慧經營／MaiCoin資深人資安衛經理蕭舒云 招加密幣人才 嚴格把關

中製電動巴士存資安疑慮 挪威運輸業者強化防護措施

相關新聞

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中...

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。

空轉？林口AI智慧園區推2年僅3家動工 新北議員憂園區GG

新北市推動林口工一工業區成為AI智慧產業園區，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢指出，全案推了2年多，目前僅有艾司摩爾等三...

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

亞太地區旅遊預定平台Klook昨（11）日正式宣布，向美國證券交易委員會（SEC）申請，將在美國紐約證券交易所（NYSE...

大聯大啟動集團架構調整

半導體通路大廠大聯大於昨（11）日召開董事會並通過集團架構調整案，旗下友尚與品佳將透過股份轉換方式，調整為旗下詮鼎的10...

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。